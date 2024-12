Das war der Münchner Krampuslauf 2024

Der Krampuslauf am Münchner Christkindlmarkt lockte am Sonntag, den 8. Dezember, zahlreiche Besucher in die Altstadt. Rund 25 Gruppen mit etwa 300 Mitwirkenden aus Bayern, Österreich und Südtirol präsentierten ihre kunstvoll geschnitzten Masken und aufwendigen Kostüme. Der Umzug führte dieses Jahr auf einer neuen Route von der Sendlinger Straße über das Rosental, vorbei am Viktualienmarkt, bis zum Alten Rathaus.

Die „Sparifankerl Pass“, Münchens bekannteste Krampusgruppe unter der Leitung von Tom Bierbaumer, betonte den fröhlichen Charakter des Münchner Krampus: Statt Angst zu verbreiten, wurde gute Laune gesät. Besucher konnten die „wilden Gesellen“ aus nächster Nähe bestaunen und sogar berühren. Besonders die kleinen Zuschauer freuten sich über den Heiligen Nikolaus, der traditionell den Abschluss des Umzugs bildete.

Die tief in der Region verwurzelte Tradition des Krampuslaufens wurde erneut lebendig gehalten. Seit ihrer erstmaligen Erwähnung in München im Jahr 1740 haben sich die Bräuche gewandelt: Während der Krampus früher mit Strafen für Unartige in Verbindung gebracht wurde, steht heute die Freude am Brauchtum im Vordergrund. Die „Sparifankerl Pass“ setzt seit 2004 darauf, diesen über 500 Jahre alten Brauch zeitgemäß zu präsentieren und insbesondere junge Menschen für die Tradition zu begeistern.

Der Krampuslauf ist ein Highlight des Münchner Christkindlmarktes und bietet eine einzigartige Mischung aus alter Handwerkskunst, lebendigem Brauchtum und winterlicher Feststimmung.