Das Zillertal lockt zum Skifahren im Herbst

Der Winter hat in diesem Jahr im Zillertal einen Frühstart hingelegt und die goldene Jahreszeit in den Höhenlagen mit Schnee beglückt. Das bedeutet: Rauf auf den Berg, Ski anschnallen und ab auf die Piste. Im Zillertal finden ambitionierte Freizeitsportler wie professionelle Rennfahrer und Rennfahrerinnen am Hintertuxer Gletscher Traumbedingungen und eine winterliche Kulisse vor. Ab 1. November öffnet auch der RacePoint, eine frei buchbare Trainingsstrecke, in Hochfügen seine Pforten.

Während im Tal die herbstlichen Rot- und Goldtöne Einzug halten, carven am Hintertuxer Gletscher Rennläufer und ambitionierte Freizeitsportler die Hänge hinunter. Aufgrund des umfassenden Schneefalls im September zählt der Hintertuxer Gletscher derzeit bereits 13 geöffnete Liftanlagen. Der Hintertuxer Gletscher steht für 365 Tage Schneespaß und bietet die längste Skisaison Österreichs, mit einer Schneegarantie von Oktober bis Juni. Seit 1. Oktober 2024 bringt der Herbstskibus alle Wintersportler mit Skiausrüstung kostenlos von Mayrhofen nach Hintertux. Herbstskilauf vom Feinsten steht also nichts mehr im Wege.

Tschechien, Deutschland, Italien, Österreich: Trainingsteams zu Gast im Zillertal

Zahlreiche Trainingsteams zählen im Zillertal auf perfekte Rennbedingungen und dem fundierten, heimischen Know-How. Neu im Repertoire der Trainingsmöglichkeiten ist der RacePoint in Hochfügen in der Ersten Ferienregion im Zillertal. Ab 1. November bis 21. April 2025 steht bei ausreichender Schneelage die Piste 8 mit einer Länge von 800 Metern, 200 Höhenmetern und vier Geländeübergängen exklusiv für Rennlauftrainings bereit. Profis und ambitionierte Amateure können hier Zeitfenster für ihre Trainings buchen und sich auf 1.500 bis 1.700 Metern Höhe auf Slalom und Riesenslalom vorbereiten. Parkplätze direkt an der Trainingspiste, nahegelegene Unterkünfte, eine FIS-konforme Piste, betreut und ausgestattet mit Sicherheitsnetzen, Startrampen und Turmkanonen sowie Zeit- und Videoanalyse, garantieren ein optimales Training. Hochfügen ist somit die ideale Wahl für alle, die bereits im Spätherbst ein professionelles und effizientes Renntraining suchen.

Über das Zillertal

