DAV-Bergunfallstatistik: Weniger Unfälle, mehr Tote

Corona stellte bislang ganz besondere Anforderungen an die Bergsportgemeinde und die zuständigen Behörden: Zur Hochphase der Pandemie in Deutschland war der Sport zwar nicht komplett verboten, aber die Reisefreiheit eingeschränkt, sodass tatsächlich kaum Menschen in die Berge gingen. Dies änderte sich schlagartig mit dem Ende der Ausgangsbeschränkungen: Seitdem zieht es mehr Menschen denn je in die Alpen. Stefan Winter: „Es scheint, als würden viele ihren Sommerurlaub nicht im Ausland, sondern in den Bergen verbringen.“ Für den DAV-Experten und Bergführer birgt dies aber auch Probleme. „Die Alpen sind auf so einen Ansturm nicht vorbereitet, gleichzeitig erkennen wir, dass nun auch Menschen die Berge für sich entdecken, die bisher nichts mit ihnen zu tun hatten.“

Wo viele Menschen sind, steigt auch das Unfallrisiko. Der DAV appelliert darum an Bergsportlerinnen und Bergsportler, sich besonders sorgfältig auf die Touren vorzubereiten und eine defensive Tourenplanung an den Tag zu legen. Welche Auswirkungen Corona auf das Unfallgeschehen in den Bergen hat, wird die Bergunfallstatistik im nächsten Jahr zeigen.

Die “Corona-Saison” der Bergwacht Bayern