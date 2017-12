David Guetta 2018 auf großer Arena Tour durch Deutschland und am 18.01.2018 in München

„Er ist der Meister der Mega-Party“, so betitelte ihn die Stuttgarter Zeitung nach seinem grandiosen Auftritt Anfang 2016 in der Schleyerhalle, einem der Stopps seiner „Listen Tour 2015/2016“. Nun kündigt der französische Superstar, DJ und Produzent für 2018 vier Live-Spektakel in Deutschland an. München, Dortmund, Köln und Hamburg dürfen sich im Januar und Februar auf den pulsierenden David Guetta-Sound freuen.

Kooperationen mit Künstlern wie Usher, Sia, Nicky Minaj und Timbaland haben dem Weltstar bereits unzählige Nummer 1 Hits beschert. Seine Alben erreichten neben internationalem Gold und Platin auch Diamantauszeichnungen in seiner Heimat Frankreich. Doch mit einer seiner jüngsten Kollaborationen toppt er alles: Der Producer-Titan hat sich mit der internationalen Pop-Ikone Justin Bieber für seine neue Single „2U“ zusammengetan. Die beiden globalen Superstars David Guetta und Justin Bieber haben die angeborene Gabe, jeden Track in einen Chart-Hit zu verwandeln – und „2U“ ist dafür der schlagende Beweis.

David Guetta ist weltweit für seine unglaublich packenden und großformatigen Live-Shows voll mit spektakulären Visuals und Pyroeffekten bekannt. Ab Januar 2018 ist er endlich auch wieder in Deutschland zu sehen.

DO 18.01.2018, 20:00 Uhr | Olympiapark München, Olympiahalle

Bitte beachten Sie die folgenden, für München geltenden Jugendschutzregelungen : Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zu der Veranstaltung. Kinder zwischen 6 und unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Person eingelassen werden.