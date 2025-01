DB modernisiert Stellwerke zwischen München und Mühldorf

Auf der Strecke München – Mühldorf modernisiert die Deutsche Bahn (DB) ihre Stellwerkstechnik umfassend: Die mechanischen Stellwerke in Hörlkofen, Thann-Matzbach, Schwindegg und Weidenbach werden bis 2027 durch moderne Elektronische Stellwerke (ESTW) ersetzt. Damit gehen die letzten vier mechanischen Stellwerke im Streckenabschnitt Markt Schwaben – Ampfing vom Netz.

Um die Steuerung der neuen ESTW technisch und betrieblich umsetzen zu können, passt die DB zusätzlich die vorhandenen Stellwerke in Markt Schwaben, Dorfen und Ampfing an. Nach Abschluss des Bauprojekts werden alle genannten Stellwerke zentral aus dem ESTW in Dorfen gesteuert und überwacht. Im Zuge der Modernisierung werden neue Kabelkanäle gebaut, Kabel verlegt und Anpassungen an Signalen vorgenommen. Über 80 neue Licht- und Formsignale erhöhen die Sicherheit auf der Strecke. Außerdem führt die DB Kabelarbeiten an mehreren Bahnübergängen durch.

Die Maßnahmen bereiten die Strecke auch für den digitalen Bahnbetrieb der Zukunft vor, indem sie die technischen Voraussetzungen für das Europäische Zugbeeinflussungssystem „European Train Control System (ETCS)“ schaffen. Das System erhöht die Sicherheit und Effizienz des Zugverkehrs signifikant.

Einschränkungen im Zugverkehr

Die Baumaßnahmen führen dieses Jahr zu Streckensperrungen und Einschränkungen für den Zugverkehr der Südostbayernbahn (SOB): Von Mitte Januar bis Ende Juni sowie von Mitte September bis Mitte Dezember wird an einigen Wochenenden und Abenden der Zugverkehr auf verschiedenen Abschnitten der Strecke Mühldorf – München eingestellt.

Innerhalb der Sommerferien, von Dienstag, 12. August, bis einschließlich Montag, 15. September, wird die Strecke Mühldorf – München für fünf Wochen durchgängig gesperrt.

Die Südostbayernbahn richtet für die ausfallenden Züge jeweils einen Ersatzverkehr durch Busse. Die Fahrpläne werden zeitnah vor Beginn der jeweiligen Einschränkungen veröffentlicht.

Die Südostbayernbahn bedauert die Unannehmlichkeiten und bittet alle Reisenden, sich vor Fahrtantritt in den Auskunftssystemen über bahn.de, die DB-Navigator-App oder auf den Seiten der SOB über ihre Fahrtmöglichkeiten zu informieren.

Weitere Informationen

Nähere Details und aktuelle Informationen zu den verkehrlichen Einschränkungen finden Fahrgäste auf der Internetseite der Südostbayernbahn: https://www.suedostbayernbahn.de/fahrplan/baustelleninformationen

Eine Übersicht der Ersatzhaltestellen findet sich unter https://www.suedostbayernbahn.de/fahrplan/sev-haltestellen

Weitere Informationen zum Projekt gibt es im BauInfoportal der Deutschen Bahn unter: https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/muenchen-muehldorf-estw