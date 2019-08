DEICHMANN eröffnet neuen Flagship Store in München

DEICHMANN hat heute einen neuen Flagship Store in München eröffnet. Das Geschäft im Joseph Pschorr Haus, Neuhauser Straße 19-21, ist mit rund 2.300 Quadratmetern die bisher größte Filiale des Schuheinzelhändlers. Sie ist Teil einer Entwicklungslinie mit modernster Technik, die DEICHMANN in diesen Wochen auf den Weg gebracht hat.

Für den neuen Flagship Store in der bayerischen Landeshauptstadt hat DEICHMANN ein individuelles Konzept ausgearbeitet, bei dem neue Highlight-Elemente, große Screens und ein attraktiver Omnichannel-Bereich zum Einsatz kommen. Die neue Filiale führt die bisherigen Standorte an der Kaufinger Straße und an der Neuhauser Straße unter einem Dach zusammen. Neben den Highlights aus den jeweils aktuellen Kollektionen können die Kunden im neuen Store das zeitlose Basis-Sortiment aller DEICHMANN-Filialen und schicke Accessoires wie zum Beispiel Taschen entdecken.

Werbung / Anzeige

Während sich das alte Ladenlokal über fünf Etagen erstreckte, bietet der neue Standort ein Einkaufserlebnis auf zwei Ebenen mit 47.000 Paar Schuhen, einer 350 Quadratmeter großen Sportfläche, einem großen Accessoire-Bereich und einer besonderen Online-Exklusiv-Abteilung. Hier werden in einem Pilotprojekt Modelle gezeigt, die es nur im Onlineshop gibt. Die Musterschuhe können in die Hand genommen und in den gängigsten Größen auch anprobiert werden. Wer sie kaufen möchte, kann sie im Laden entweder über die Kasse, über ein spezielles Kunden-Touchdisplay oder über die iPads des Verkaufspersonals bestellen, in der Filiale bezahlen und sich direkt nach Hause liefern lassen. Damit ist die Verknüpfung von stationärem und digitalem Handel auf dem neusten Stand. Bei den baulichen Veränderungen ist zu den bisher zwei Fahrtreppen eine dritte hinzugekommen, und der Aufzug wurde zum Glasaufzug umgebaut, sodass er einladender und transparenter wirkt.

Dreisprung für den Omnichannel-Ansatz

Der Startschuss für den Flagship Store in München ist die jüngste von drei Eröffnungen großer DEICHMANN-Filialen innerhalb von sechs Wochen. Nachdem in Frankfurt a. M. am 4. Juli eine 2.010 Quadratmeter große Filiale auf der Zeil eröffnete, präsentiert sich seit dem 11. Juli auch der Store am Stammsitz des Unternehmens in Essen komplett neu. Das in der Innenstadt am Limbecker Platz gelegene, 1.970 Quadratmeter große Geschäft hat unter anderem eine offenere Fassade erhalten und wirkt damit transparenter, heller und moderner. Neben zahlreichen baulichen Veränderungen wurde bei allen drei Filialen besonderer Wert auf die stärkere Verknüpfung von stationärem und Onlinehandel gelegt.

Heinrich Deichmann, Vorsitzender des Verwaltungsrates der DEICHMANN SE, bezeichnete die Neueröffnungen als „gelungenes Beispiel für den Ausbau des Omnichannel-Konzeptes bei DEICHMANN. Wir wollen den Kunden das Beste aus beiden Welten bieten und sowohl den stationären als auch den Onlinehandel fit für die Zukunft machen.“

Seit über drei Jahrzehnten in München

München ist für den Schuheinzelhändler ein wichtiger und attraktiver Standort. Das Unternehmen ist seit 34 Jahren in der Landeshauptstadt vertreten und betreibt dort inzwischen zehn Filialen.