Die 13 unters Hallendach: Red Bulls ehren Ex-Kapitän Michael Wolf

Banner-Zeremonie am 22. Dezember vor dem Spiel München gegen Iserlohn

Ehre, wem Ehre gebührt! Der ehemalige Kapitän des viermaligen deutschen Meisters EHC Red Bull München, Michael Wolf, wird beim Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters im Rahmen einer Banner-Zeremonie geehrt. Seine legendäre Trikotnummer 13 wird nicht mehr vergeben und erhält einen festen Platz im SAP Garden.

Voraussichtlich 10.796 Zuschauer werden zwei Tage vor Heiligabend (22. Dezember | 16:30 Uhr) vor dem PENNY DEL-Spiel München gegen Iserlohn der feierlichen Banner-Zeremonie beiwohnen. Dann wird Wolf zu Ehren das Banner mit der Nummer 13 unter das Hallendach der neuen Heimspielstätte der Red Bulls gezogen. Der mit 337 Toren zweitbeste DEL-Stürmer aller Zeiten ist nach Joey Vollmer der zweite Spieler der Münchner Organisation, dessen Rückennummer vom Club gesperrt und nicht mehr vergeben wird.

Wie kaum ein anderer Spieler hat Wolf nicht nur die Geschichte der Deutschen Eishockey Liga, sondern auch die des EHC Red Bull München geprägt. Als Kapitän gewann der „Leitwolf“ mit seinen Münchner Teamkameraden von 2016 bis 2018 drei Meistertitel in Folge und führte 2019 seine Mannschaft bis ins Finale der europäischen Königsklasse.

Dabei war Wolf nicht nur ein vorbildlicher Führungsspieler, sondern erzielte auch zahlreiche unvergessliche und wichtige Tore. In 307 DEL-Spielen für die Red Bulls durchbrach der Rechtsschütze als erster Spieler des Clubs die 100-Tore-Schallmauer, am Ende seiner großartigen Münchner Zeit waren es 104 Treffer. Hinzu kamen 102 Assists. Auch in der Champions League hinterließ er seine Spuren. In 25 Einsätzen sammelte der Torjäger 14 Scorerpunkte, davon acht Tore.

Die deutsche Nationalmannschaft profitierte ebenfalls von seinen Qualitäten. Mehrere Jahre war der Ausnahmestürmer Kapitän des DEB-Teams und nahm als Spieler an sieben Weltmeisterschaften und den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver teil. Seine Bilanz: 152 Spiele, 52 Tore und 36 Assists. Im Jahr 2022 wurde Wolf in die German Hockey Hall of Fame aufgenommen.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Mit dem Umzug in den SAP Garden haben wir eine neue Ära eingeläutet. Wir vergessen aber nie, verdiente ehemalige Spieler unserer Organisation zu ehren, wie zum Beispiel unseren ersten Meisterkapitän Michael Wolf. Als Spieler war er herausragend, als Mensch unersetzlich. Wir freuen uns darauf, Michaels großartige Karriere am 22. Dezember mit seiner Familie und seinen Freunden zu feiern und alles mit unseren Fans zu teilen.“