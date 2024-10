Die 90s Super Show erobert 2025 den Königsplatz in München!

Am 28. Juni 2025 von 15:00 bis 23:00 Uhr

Erstes Festival auf dem Königsplatz ever

Knapp 25.000 Zuschauer werden erwartet

Die Neunziger sind zurück – und wie! Die 90s Super Show begeistert seit Jahren 90er-Fans in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, und der Hype um das bunte Jahrzehnt ist ungebrochen. Am Freitag, den 28. Juni 2025 wird München nun zum Schauplatz eines ganz besonderen Spektakels: Erstmals findet „Deutschlands größtes 90er Open Air Festival“ auf dem legendären Königsplatz statt. Das wird die ultimative Zeitreise für alle, die die wilden 90er nicht nur erlebt, sondern geliebt haben!

Mit Platz für fast 25.000 Besucher verwandelt sich der Königsplatz in eine gigantische Partyzone – und das Beste: Dies wird das erste Festivalformat, das jemals auf dieser historischen Bühne stattfand. Hier treffen Eurodance, Boybands und Dancefloor-Hymnen auf eine riesige Menge von „Kindern der Neunziger“, die gemeinsam von 15:00 bis 23:00 Uhr feiern werden.

Auf der Bühne gibt es ein Line-up, das sich wie das Who-is-Who der 90er liest: 2 Unlimited, Eiffel 65, SNAP, Haddaway, Lou Bega, Caught in the Act, Dr. Alban, East 17, Culture Beat, Rednex, DJ Quicksilver, Fun Factory und Masterboy & Beatrix Delgado – sie alle werden live performen und für unvergessliche Momente sorgen. Hits wie The Power, Mambo No. 5, Blue (Da Ba Dee), What is Love oder Cotton Eye Joe werden die Fans auf eine Reise in die Zeit der Bravo-Charts, Tamagotchis und Discokugeln schicken.

„Das wird das Highlight des Jahres für alle 90er-Fans,“ sagt Veranstalter Denis Pfannmüller. „Wir holen die größten Stars dieser Ära auf eine Bühne und verwandeln München für einen Tag in die Hauptstadt der 90s. Dass die 90s Super Show 2025 erstmals als Open-Air-Event nach München kommt, erfüllt uns mit großer Freude, aber es ist eine ganz besondere Ehre, Deutschlands größtes 90er-Jahre Open Air auf dem legendären Königsplatz präsentieren zu dürfen.“

Seid dabei, wenn der Königsplatz am 28. Juni 2025 zur größten Open-Air-Bühne für eine musikalische Zeitreise wird. Ob Eurodance-Hits oder Boyband-Hymnen – dieser Tag wird in die Geschichte eingehen!

Der Ticketverkauf beginnt am Samstag, den 26.10.2024. Tickets sind über die Webseite des Veranstalters (90s-supershow.de) sowie über Eventim und München Ticket bereits ab EUR 39,90 (zuzüglich Gebühren) erhältlich. Schnell zugreifen – der Ansturm ist riesig und es wird eines der wenigen Highlights 2025 auf dem Münchner Königsplatz sein.

Weitere Infos unter: http://90s-supershow.de

Let’s relive the 90s – live, laut und unvergesslich!