Die Brillen-Highlights 2024

Neues Jahr, neue Brillentrends: 2024 beeindruckt mit intensiven Farbwelten, extravaganten Mustern und innovativen polygonalen Rahmen. Die opti 2024, die internationale Messe für Optik & Design zeigt die vielfältigen Stile, die im kommenden Jahr den Look prägen werden.

Zur opti, internationale Messe für Augenoptik & Design, dürfen sie nicht fehlen: Die Brillentrends der kommenden Saison. Auf der größten augenoptischen Messe Deutschlands decken sich Augenoptiker und Augenoptikerinnen jährlich mit den neuesten Modellen ein. Dabei sind vor allem diese Trends angesagt:

1. Leuchtende Trends: Brillen, die die Persönlichkeit unterstreichen

2024 startet farbgewaltig und unübersehbar: Sonnen- und Korrekturbrillen in lebendigen Farben geben den Ton an. Von strahlendem Blau über leuchtendes Rot bis hin zu intensivem Violett und lebendigem Grün: Wer seine Brille als persönliches Markenzeichen sieht, findet hier die perfekte Spielwiese. Diese trendigen Farben zaubern leuchtende Akzente ins Gesicht – und verleihen auch optisch ein frischeres, jugendlicheres Aussehen und werden damit zum Must-Have Anti-Aging-Accessoire. Noch ein Vorteil: Der Brillentrend hält für jede Gesichtsform den passenden Rahmen bereit: Runde Gläser für eckige Konturen, eckige Designs für runde Gesichter, Cateye-Modelle für trapezförmige Gesichtszüge und jede Menge anderer auffällige Shield-Brillen für alle jene, denen die Gesichtsform egal ist – die aber gerne im Mittelpunkt stehen.

Bei der Farbwahl helfen Haarfarbe und Hauttyp als Orientierungshilfe. Kontrastierende Farben (zum Beispiel grüne Gläser für rote Haare) oder harmonische Ton-in-Ton-Varianten setzen individuelle Akzente. Für eine Typ- und Farbberatung bietet das Optikerfachgeschäft die richtigen Ansprechpartner.

2. Markante Muster: Brillen, die ins Auge fallen

2024 wird vor allem für modeaffine Menschen aufregend! Die Brillentrends des Jahres setzen mit einer Vielfalt an Mustern neue Maßstäbe. Ob Streifen, coole Spots oder schillernde Intarsien – jedes Modell ist ein echtes Highlight. Vor allem Menschen, die unifarbene Outfits lieben, können mit diesen Brillen Akzente setzen und so ein gekonnt designtes Gesamtbild kreieren. Harmonisch wirkt, wenn die Farben der Brille sich auch im Outfit spiegeln. Mutig sein ist angesagt! Diese Brillen eignen sich auch als Zweit- oder Drittbrille und garantieren im doppelten Sinne bewundernde Blicke.

3. Retro-Revival: Runde Brillen neu interpretiert

John Lennon wäre begeistert: 2024 erleben runde Brillen eine Renaissance mit modernem Touch. Runde Brillen werden jetzt modern, der Retro-Charme dieser Brillen wird frisch und zeitgemäß interpretiert. Klassische Metallbrillen in Gold und Silber bleiben beliebt, erhalten jedoch spannende Konkurrenz durch Modelle in mattem Finish, mit dezenten Havanna-Mustern und markanten Browline-Designs. Eine Mischung aus Vintage-Flair und moderner Raffinesse macht diese Brillen zu einem Must-Have für alle. Besonders bei eckigen Gesichtszügen schmeicheln runde Brillen und erzeugen einen sanften Effekt. Auch für ovale Gesichtsformen sind sie eine stilvolle Wahl.

Extra-Tipp: Runde Brillen harmonieren am besten, wenn sie der natürlichen Rundung der Augenbrauen folgen und so das Gesicht optimal einrahmen.

4. Eckige Eleganz: Polygonale Brillenrahmen

Oversized und maximal auffällig: Das ist der Brillentrend 2024, der wohl am meisten überrascht. Polygonale, also vieleckige Rahmen Diese facettenreichen Designs kommen in einer breiten Palette von Stilen – von Metall- bis Acetatrahmen in Farben wie Gold, Silber, Hellblau, Orange oder Grün. Ob rahmenlos – ideal für kurze Gesichter – in Two-Tone-Optik, mit Farbverlauf, einfarbig oder gemustert, die eckigen Silhouetten bieten für jeden Geschmack etwas. Dieser Stil verleiht Gesichtern eine markante Eleganz und betonen Ihre individuelle Persönlichkeit. Kantigen Formen, gepaart mit kontraststarken Farben und kompakten Rahmen eignen sich hervorragend, um subtil eine durchsetzungsfähige Präsenz zu vermitteln. Im Gegensatz dazu strahlen weichere Linien in Pastelltönen Wärme und Empathie aus. Ein besonderes Augenmerk verdient der obere Brillenrand: Passt er sich den Brauenkonturen an, entsteht ein harmonisches Gesamtbild.

5. Brillenbügel im Rampenlicht: Die Must-haves für 2024

2024 wird der Brillenbügel zum Star des Outfits: Vorbei die Zeit, in der nur die Frontpartie der Brille im Fokus stand – jetzt ziehen auffällige Bügel die Blicke auf sich und setzen modische Akzente auf die Seitenpartie des Gesichts. Dieses Jahr überzeugen Sonnenbrillen und Korrekturbrillen mit kreativen Details an den Bügeln: von Cut-Outs über lebendige Muster und kräftige Farben bis hin zu einzigartigen Formen.

Unser Tipp: Breitere Bügel eignen sich besonders gut für kurze Gesichter, da sie als einiges Element in der Frontansicht die Länge betonen.

Die Brillentrends werden jährlich zusammen mit dem KGS, Kuratorium Gutes Sehen e.V. in Berlin herausgegeben.