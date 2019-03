Die ENERGY LIVE SESSION mit Matt Simons findet am 10. April in München statt

Am 10.April findet die erste ENERGY LIVE SESSION 2019 in der bayerischen Landeshauptstadt statt: diesmal steht MATT SIMONS auf der Bühne im BMW Museum.

Der US-amerikanische Singer-Songwriter Matt Simons wurde unter anderem für den Deepend Remix seiner Single „Catch & Release“ mit Platin ausgezeichnet und dieser eroberte auch die deutsche Chart-Spitze. Am 05.April wird sein neues Album „After The Landslide“ veröffentlicht, auf dem auch der Mega-Hit „We Can Do Better“ sein wird, genauso wie seine aktuelle Single „Open Up“, mit der er gerade erfolgreich unterwegs ist.

Werbung / Anzeige

Tickets für diese exklusive ENERGY LIVE SESSION mit MATT SIMONS gibt es nicht zu kaufen, sondern diese werden ausschließlich im

ENERGY-Programm und Online verlost. Mehr Informationen auf www.energy.de.