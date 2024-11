Die Faschingsgesellschaften aus München starten unter ihrem gemeinsamen Motto “Fasching hat Herz” in die Saison 2024/2025

Die „5. Jahreszeit“ steht vor der Tür – Die letzten Jahre haben die Faschingsgesellschaften aus München enger zusammenrücken lassen.

In der Regel sind die Faschingsgesellschaften getrennt organisiert, was z.B. Programme, Kostüme und Auftrittsorganisation betrifft. Aber es ergeben sich auch immer wieder Gelegenheiten, um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt gemeinsam zu präsentieren.

In diesem Jahr wollen sie zusammen in den „Münchner Fasching“ starten.

Am Sonntag, 17.11.2024 präsentieren sich die Faschingsgesellschaften um 12:30 Uhr auf der Naturbühne im Bürgerpark Oberföhring, Oberföhringer Str. 156, 81925 München, um mit allen Freunden des Faschings in den Fasching 2024/2025 zu starten.

Die Münchner Faschingsgesellschaften möchten diese Gelegenheit nutzen, um auch an die zu denken, die es nicht leicht haben im Leben. So wird es dieses Jahr eine Spendenübergabe an die „Clinik Clowns“ sowie den „Wünschewagen“ geben.

Es ist ihnen eine Herzensangelegenheit ein kleines Lächeln und Aufmunterung in die

Gesichter der benachteiligten Menschen zu zaubern.

| Narrhalla München e.V. | Moosacher Faschingsclub e.V. | Faschingsclub Laim e.V. |

| Faschingsgesellschaft Feringa e.V. | FG Würmesia e.V. | Faschingsclub München-Neuhausen e.V. | Die Damischen Ritter |