Die größte Feuerzangenbowle der Welt vom 25.11.2024 bis 06.01.2025

Die Münchner Feuerzangenbowle – neuer Platz, mehr Gemütlichkeit

Die Münchner Feuerzangenbowle zieht um! In diesem Winter findet die Münchner Feuerzangenbowle nicht wie gewohnt im Innenhof des Isartors statt. Mit Kessel, Rum und Zuckerhut zieht es die Feuerzangenbowle hinter die Schrannenhalle, zwischen Hochbunker und Schrannenhalle. Der neue Platz wartet mit allerlei Veränderungen und Verbesserungen auf und wird im Schein des Kesselfeuers wieder zu einem Ort voller Romantik und Gemütlichkeit. Vom 25.11. bis ins neue Jahr zum 06.01.2025, lädt die Münchner Feuerzangenbowle an neuem Platz zu einer heißen Tasse Feuerzangenbowle. Genießen Sie die beschaulich, weihnachtliche Stimmung kurz hinter dem Viktualienmarkt, in der Blumenstraße 22.

Seniorentasse

Auch in diesem Jahr bieten wir wieder unsere Seniorentasse als Schmankerl zum kleinen Preis für alle Menschen ab 66 Jahren an. Während der gesamten Veranstaltungsdauer bekommen Menschen ab 66 Jahren gegen Vorlage ihres Ausweises eine Tasse unserer heißen Feuerzangenbowle zum Preis von 4 €.

Ausstellung „Da bin I dahoam, da kim I her“

Die Frage nach Herkunft und Heimat ist aktuell wie lange nicht mehr. Tausende von Flüchtlingen kommen nach Deutschland und Antworten werden gesucht, wie wir damit umgehen können. Vielleicht lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Wie war das eigentlich früher mit Zuwanderung? In Zusammenarbeit mit der GeschichtsWerkstatt Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt im Verein Münchner Stadtteilgeschichte e.V., ist die Idee einer Ausstellung entstanden, die das Thema Migration aufgreift. Auf einem Flatscreen werden Bilder und Texte gezeigt, die einen Einblick in die Geschichte der Zuwanderung nach München geben. Zu sehen ist die kostenlose Ausstellung während der gesamten Veranstaltungszeit.

Von der ursprünglichen Idee zum ersten Glas Bowle

Anfang der 2000er-Jahre hatten zwei Münchner einen genialen Einfall. Hartmut Senkel und Jan Oltznauer entwickelten die Vision von einem riesigen Kessel gefüllt mit feinster Feuerzangenbowle. Man konnte das nötige Equipment nicht einfach so kaufen. Alles wurde maßgeschneidert angefertigt. Angefangen beim handgeschmiedeten Kessel über die Feuerstelle bis hin zur Zapfanlage. Und so heißt es in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal „Brennt ab den Zuckerhut!“. Das Wichtigste überhaupt – die Bowle selbst – wurde speziell und exklusiv für diese Feuerzangenbowle hergestellt. Eine duftende Komposition aus Wein, Rum, Zimt, Orangen und Gewürzen. Auch für das leibliche Wohl unserer Gäste ist bestens gesorgt. Der Duft der Bowle erfüllt den Platz und die ganze Veranstaltung ist ab Einbruch der Dunkelheit in stimmungsvolles Licht getaucht. Im Gegensatz zu vielen anderen winterlichen Attraktionen endet die Münchner Feuerzangenbowle nicht an Weihnachten, sondern wird bis zum 6. Januar fortgesetzt. Alle Münchnerinnen und Münchner können mit der Münchner Feuerzangebowle unter freiem Himmel ins neue Jahr hineinfeiern.

Anfahrt: Google Maps>>

Mo – Sa 11:00 UHR – 22:00 UHR

Sonntag 11:00 UHR – 21:00 UHR

24. DEZEMBER 11:00 UHR – 14:00 UHR

SILVESTER 11:00 UHR – OPEN END

Alle Infos auch unter www.muenchner-feuerzangenbowle.de