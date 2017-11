Die Münchner Christkindlmärkte 2017

Die Christkindlmärkte in München 2017 – Alle Jahre wieder verbreiten größere und kleinere Christkindl- und Weihnachtsmärkte im Stadtgebiet Adventsstimmung. Neben dem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Christkindlmarkt rund um den Marienplatz hat fast jeder Stadtteil seinen eigenen Weihnachtsmarkt mit speziellem Flair und Angeboten.

Christkindlmarkt am Marienplatz 27.11. – 24.12.2017

Mit vorweihnachtlichem Zauber erfüllt der Christkindlmarkt die Stadt rund um den Marienplatz: an die 2500 Lichter erstrahlen auf dem großen Christbaum vor dem Rathaus, Glühwein, Bratäpfel und Honigkuchen duften um die Wette, festliche Klänge ertönen vom Rathausbalkon, und die weihnachtlich beleuchtete Budenstadt lädt zum Bummeln ein. Sterne und Lichterketten leiten die Besucher zu Deutschlands wohl größtem Kripperlmarkt am Rindermarkt.

Öffnungszeiten: Mo mit Sa 10.00 – 21.00 Uhr

So 10.00 – 20.00 Uhr

Heilig Abend (24.12.) 10.00 – 14.00 Uhr

Tägl. musikalisches Rahmenprogramm um 17.30 Uhr

Ort: Rund um den Marienplatz

Internet: www.christkindlmarkt-muenchen.de

Kripperlmarkt am Richard-Strauss-Brunnen

27.11. – 24.12.2017

Montag bis Samstag 10:00 – 21:00 Uhr, Sonntag bis 10:00 – 20:00 Uhr

24.12.: 10:00 – 14:00 Uhr

Tollwood Winterfestival 2017

23.11. – 31.12.2017, Markt der Ideen bis 23.12.2017

Ort: Theresienwiese

Öffnungszeiten: Mo – Fr 14 – 1 Uhr, Sa/So 11 – 1 Uhr

Veranstalter: Tollwood GmbH, Tel. 089/ 38 38 50 0

Weitere Informationen unter www.tollwood.de

Christkindlmarkt am Sendlinger Tor

Wenn das Sendlinger Tor abends stimmungsvoll beleuchtet und von kleinen Holzständen umgeben pure Romantik ausstrahlt, dann ist es wieder soweit: Der traditionsreiche Christkindlmarkt am Sendlinger Tor lädt zum Stöbern und Verweilen ein. In diesem Jahr verbreiten rund vierzig Aussteller aus aller Welt von 27. November bis 23. Dezember 2017 besinnliche und winterliche Weihnachtsatmosphäre rund um das Tor. Von 10:30Uhr – 21:00Uhr

Infos unter www.sendlinger-tor.com

4. Moosacher Hüttenzauber

Romantischer Weihnachtsmarkt direkt am Moosacher St. Martins-Platz

Der Moosacher Hüttenzauber findet schon zum 4. Mal statt und wird begeistert von unseren Moosachern und allen anderen lieben Besuchern und Familien angenommen. Er ist ein romantischer kleiner Weihnachtsmarkt in gemütlicher Kulisse, direkt an der Martinskirche am Moosacher St.-Martinsplatz Pelkovenstr. 67, ganz bequem mit der (U3) zu erreichen.

Vom 24.11. – 22.12.2017

Eröffnung 24. November ab 16Uhr

Täglich von 14Uhr – 21Uhr

Sa & So ab 12Uhr

Infos und Programm: moosacher-hüttenzauber.de

Märchenbazar auf dem Viehhof

30.11. – 30.12.2017

Ort: Viehhof

Öffnungszeiten: Mo – Do 16 – 23 Uhr, Fr 16 – 24 Uhr, Sa 11 – 24 Uhr So 11 – 23 Uhr, 24.12. 10 – 17 Uhr, 2. Weihnachtsfeiertag 12 – 23 Uhr

www.maerchenbazar.de

Die größte Feuerzangenbowle der Welt am Isartor

Vom 01.12.17 bis 06.01.2018

München hat in der Weihnachtszeit viel zu bieten. Neben den großen und kleinen Christkindlmärkten, dem Kripperlmarkt und anderen touristischen Attraktionen heißt es am Isartor auch dieses Jahr wieder „Brennt ab den Zuckerhut!“. Die größte Feuerzangenbowle der Welt ist zurück! Die Idee: Die größte Feuerzangenbowle der Welt zu schaffen. Der Topf: Ein riesiger Kessel – über drei Meter hoch, zweieinhalb Meter im Durchmesser. Der Inhalt: Mehr als 9.000 Liter hochprozentige Bowle aus Rum, Rotwein und Zucker. Dazu die Lieder und die Bilder aus dem über 60 Jahre alten wundervollen Film mit Heinz Rühmann – das ist Nostalgie pur.

täglich: 120 – 22 Uhr

24.12.15 bis 14 Uhr

Silvester bis 3 Uhr

Alle Infos auch unter www.muenchner-feuerzangenbowle.de

Schwabinger Weihnachtsmarkt 2017

Schwabinger Weihnachtsmarkt – fällt seit 40 Jahren aus dem Rahmen

Eröffnung: 01. Dezember 2017, 18.00 Uhr durch durch Diana Stachowitz, MdL. Es spielt FunCanDo.

Mit kostenlosem Kinder- und Musikprogramm und vielen Extra-Aktionen, auf der Münchner Freiheit, U3/U6

Wenn der Geburtstag auf Weihnachten fällt, dann hat man wenigstens ordentlich was zu feiern. Und wenn’s dann gar noch ein runder ist: Schon 40 Jahre ist es her, dass Künstler, Kunsthandwerker und Gastronomen auf der Münchner Freiheit einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt voller liebevoller Details und Geschenkideen eröffneten. Die begeisterten Reaktionen der Besucher haben seither nicht nachgelassen, und so findet man hier bis heute attraktive Kunstwerke und Kunsthandwerk. Natürlich bietet der Markt kulinarische Genüsse, aber eben auch Highlights wie ein Kunstzelt, einen Skulpturenpfad und Installationen, kostenlose Konzerte, Performances, Stadtführungen (auf deutsch und englisch), Kinderaktionen und vor allem eine unschlagbare Atmosphäre.

Auch zum Jubiläum fallen die Schwabinger wieder erfreulich aus dem Rahmen und haben besondere Überraschungen geplant. Das Geburtstagskind freut sich auf viele Gäste! Die Schwabinger Künstler und Kunsthandwerker laden alle ein, sich in den Wochen vor Weihnachten Zeit zu nehmen für sich selbst und ihren Markt.

Schwabinger Weihnachtsmarkt, Münchner Freiheit, U3/U6

Öffnungszeiten:

Mo-Fr von 12 – 20.30 Uhr, Sa/ So von 11 – 20.30 Uhr, am 24.12. von 11-14 Uhr

mit kostenlosem Kinder- und Musikprogramm und vielen Extra-Aktionen

www.schwabingerweihnachtsmarkt.de

Andreasmarkt

Vom 01.12.-03.12.2017

Ort: vor der Kirche St. Andreas, Zenettistr. 46

Öffnungszeiten: Fr 18 – 22 Uhr, Sa 13 – 21 Uhr, So 13 – 16 Uhr

Veranstalter: Pfarrverband Isarvorstadt, Tel. 089/ 77 41 84 www.andreasmarkt.de

Pink Christmas

Zur Eröffnung am 27.11. um 19:30 Uhr sind Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, Schauspiel-Legende Marianne Sägebrecht sowie Schlagerstar Patrick Lindner vor Ort.

Pink Christmas ist der etwas andere Weihnachtsmarkt in München. Ein bisschen kleiner zwar, dafür aber um einiges farbenfroher und vor allem: rosaroter. Der schwul-lesbische Weihnachtsmarkt findet heuer vom 27. Nov. bis 23. Dezember 2017 auf dem Stephansplatz statt.

So kommen wir dem Wunsch vieler Gäste aber auch unserer Händlerinnen und Händler nach, auch die letzten Tage vor Weihnachten noch feiern und shoppen zu können.

Vom 27. Nov. bis 23. Dezember ist die Münchner Ausgabe von Pink Christmas die längste seiner Geschichte, bleibt aber so bunt und abwechlungsreich wie eh und je. Neben dem „besten Glühwein der Stadt“ (das sagen die Gäste!) gibt es wieder attraktive Shoppingangebote, Deko- und Geschenkideen, leckere Getränke und deftiges Essen – und natürlich die kleine Bühne, auf der schöne und schräge Überraschungen auf euch warten.

Mo-Fr. 16 – 22 Uhr

Sa./So. 12 – 22 Uhr

Showtime: ca. ab 19 Uhr

Ort: Stephansplatz (Nähe Sendlinger Tor)

Internet: www.pink-christmas.de

Weihnachtsdorf im Kaiserhof der Residenz

Münchens jüngster Weihnachtsmarkt befindet sich im prunkvollen Kaiserhof der Residenz. Seit 2008 verwandelt sich der Innenhof zur Vorweihnachtszeit in ein gemütlich-rustikales Weihnachtsdorf mit lebensgroßer Krippe, Rentierschlitten und einem zauberhaften Märchenwald. Am 23. November um 14 Uhr eröffnet das Weihnachtsdorf feierlich. Bis zum 22. Dezember gibt es dann im Kaiserhof wieder viel zu erleben und entdecken.

Direkt am Odeonsplatz

In der Zeit vom vom 23.11. bis 22.12.2017

Täglich geöffnet von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr

(am 22.12. schließt der Weihnachtsmarkt um 20.00 Uhr)

23. Nov. bis 22. Dez. 2017

Weitere Infos zum Programm gibt es auf der Homepage des Weihnachtsdorfs

Pasinger Christkindlmarkt

Fernab vom Großstadtlärm findet seit 1983 alljährlich der Pasinger Christkindlmarkt statt. Von Touristen noch weitgehend unentdeckt, zieht er vor allem Besucher aus der Nachbarschaft an. Da er von Freiwilligen, vornehmlich Pasinger Bürgern, beschickt wird, findet er ausschließlich an den Advents-Wochenenden statt. Schauplatz für den kleinen, aber feinen Christkindlmarkt ist der Vorplatz der Pfarrkirche Maria Schutz.

Dieser beginnt ausnahmsweise schon am Wochenende vor dem ersten Advent und dauert bis einschließlich dem dritten Advent-Wochenende, denn der Vierte Advent fällt 2017 auf Heilig Abend. Darum öffnet der 35. Pasinger Christkindlmarkt bereits am Samstag, den 25.11.2017 um 13 Uhr und ist auch an den folgenden Samstagen (2.12., 9.12. und 16.12.) sowie am Sonntag, den 26.11.2017 und am Ersten, Zweiten und Dritten Advent (3.12., 10.12. und 17.12.2017) jeweils bis 19.30 Uhr geöffnet.

An 22 Ständen erwartet die Besucher kulinarische Leckerbissen, kunsthandwerkliche Geschenkideen und eine große gemeinnützige Tombola mit vielen Sach- und Wertpreisen.

Das Rahmenprogramm bietet von Märchenerzählungen, über Chöre und Musikgruppen bis hin zum traditionellen Perchtenlauf für alle gute Unterhaltung.

Infos unter www.pasinger-christkindlmarkt.de

Neuhauser Weihnachtsmarkt

Charmant und urgemütlich – das ist der Neuhauser Weihnachtsmarkt. Seit beinahe drei Jahrzehnten steuern die Liebhaber von Kunsthandwerk in der Vorweihnachtszeit zielstrebig den Rotkreuzplatz an, wo von Puppen bis hin zu Pyramiden allerhand geboten ist. Für Groß und Klein gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Heimelig geht es wieder zu vom 27.11. – 23.12.2017 auf dem Neuhauser Weihnachtsmarkt.

Besonders Liebhaber des weihnachtlichen Kunsthandwerks treffen auf dem Neuhauser Weihnachtsmarkt ein abwechslungsreiches Sortiment an: Brav und fast ein wenig hoheitsvoll thronen Puppen in den Regalen, in ihrer direkten Nachbarschaft stehen weihnachtliche Backformen. Warme Schals und Textilien aller Art gehören genauso zum Angebot wie Halbedelsteine und schöner Schmuck. Auch Weihnachtskarten, Christbaumschmuck, mundgeblasene Glaskugeln und traditionelle Weihnachtspyramiden warten hier auf die große Bescherung. Viele weitere Geschenkideen von duftenden Kerzen über Kunsthandwerk aus Holz und Keramik bis hin zu bemalten Ledereinbänden lassen die Vorfreude auf die stillen Tage aufkommen.

27.11. – 23.12.2017

Ort: Rotkreuzplatz

Öffnungszeiten: täglich 11 – 20.30 Uhr

Haidhauser Weihnachtsmarkt

Christkind und Nikolaus öffnen auch dieses Jahr wieder ihre Filiale am Weißenburger Platz. Der traditionelle Weihnachtsmarkt mit dem besonderen Flair findet bereits zum 35. Mal statt und zwar vom 28. November bis zum 24. Dezember 2017.

Ort: Weißenburger Platz

Öffnungszeiten (Änderungen vorbehalten): So – Mi 11 – 20.30 Uhr, Do/Fr/Sa 11 – 21 Uhr, 24.12. 10 – 14 Uhr

Infos unter www.haidhauser-weihnachtsmarkt.de

Bogenhauser Weihnachtszauberwald

27. November – 23. Dezember 2017

DIE FEIERLICHE ERÖFFNUNG IST AM 1. ADVENT, SONNTAG, 27. NOVEMBER, UM 13:00 UHR

DURCH DIE SCHIRMHERRIN, FRAU PILZ-STRASSER

Ort: FESTIVAL GELÄNDE VOR DEM COSIMABAD

Öffnungszeiten: tägl. 11.00 – 21.00 Uhr

Internet: www.weihnachtszauberwald.de

Truderinger Christkindlmarkt

02.12. und 03.12.2017

Ort: Kulturzentrum Trudering, Wasserburger Landstraße 32

Öffnungszeiten: Sa/So 10.00 – 18.00 Uhr

Blutenburger Weihnacht

07.- 10. Dezember 2017

Ort: Schloss Blutenburg

Öffnungszeiten: Do 16 – 19.30 Uhr, Fr 14 – 19.30 Uhr, Sa/So 11-19.00 Uhr

Internet: www.blutenburgverein.de

Krippenausstellung im Zehentstadl

8.12. – 9.12.2017

Ort: Obermenzing, nahe Schloss Blutenburg, nördlich der Verdistraße

Öffnungszeiten:

08.12. – 08.12.2017 von 16:00 bis 19:30 Uhr

09.12. – 09.12.2017 von 11:00 bis 19:30 Uhr

Münchner Adventsspektakel und Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

Das Münchner Adventsspektakel samt mittelalterlichem Weihnachtsmarkt auf dem Wittelsbacherplatz entführt seine Besucher vom 27. November bis zum 23. Dezember 2017 zurück in die Zeit der Ritter, Edelfrauen und Minnesänger. Handwerker, Händler, Gaukler und Spielleute zeigen, wie es zum Beispiel auf der schon anno 1410 erwähnten Münchner „Nikolausdult“ zugegangen sein könnte.

Münchner Adventsspektakel und Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

27. November bis 23. Dezember 2017

Täglich 11:00-20:00 Uhr

Ort: Wittelsbacherplatz

Informationen über die Händler und das Angebot des Mittelaltermarktes gibt es im Internet unter www.mittelaltermarkt-muenchen

Christkindlmarkt am Mangfallplatz

01. Dezember – 03. Dezember 2017

Ort: Mangfallplatz

Öffnungszeiten: Fr 16 – 21 Uhr, Sa 11 – 21 Uhr, So 11 – 20 Uhr

Haderner Weihnachtsmarkt

09. – 10. Dezember 2017

Ort: Canisiusplatz

Öffnungszeiten:

09.12. – 09.12.2017 von 14:00 bis 20:00 Uhr

10.12. – 10.12.2017 von 11:00 bis 18:30 Uhr

Christkindlmarkt Feldmoching

16./17. Dezember 2017

Ort: Mehrzweckhalle, Georg-Zech-Allee 17

Öffnungszeiten:

16.12. – 16.12.2017 von 13:00 bis 18:30 Uhr

17.12. – 17.12.2017 von 11:00 bis 18:00 Uhr

Wintermarkt im Flughafen München

28. November – 30. Dezember 2017

Bühnenprogramm täglich ab 18 Uhr

Ort: Munich Airport Center, Forum

Öffnungszeiten: Täglich 11.00 – 21.00 Uhr

Programm>>

Internet: www.munich-airport.de/Wintermarkt

Lichterfahrten am Flughafen

Vom 18. November 2017 bis 30. Dezember 2017

Stündlich ab 16.30 – 19.30 Uhr (Dauer ca. 50 min.)

Treffpunkt: Am „Check-In-Counter“ im Besucherpark

Ticketreservierung: Tel. 089 97541333 oder per Email

www.munich-airport.de/Lichterfahrten

Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm

Romantisch und besinnlich geht es auf dem Christkindlmarkt am Chinesischen Turm zu, der in diesem Jahr vom 27. November bis 23. Dezember 2017 stattfindet. Rund um den beleuchteten Chinaturm gruppieren sich heuer zum 26. Mal Buden mit Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckerbissen.

Wer noch nach Weihnachtsgeschenken oder Dekorationen für Christbaum und Wohnung sucht, könnte an den vielen Buden fündig werden. Feilgeboten werden zum Beispiel Kripperlfiguren, Malereien, Keramik- und Töpferwaren, Schmuck und anderes Kunsthandwerk. Traditionell werden am Chinesischen Turm auch Weihnachtsbäume verkauft.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12:00 bis 20:30 Uhr

Samstag und Sonntag von 11:00 bis 20:30 Uhr

Infos unter www.weihnachtsmarkt-chinaturm.de

Münchner Eiszauber

Vom 24. November bis zum 21. Januar 2018

Beim Münchner Eiszauber vom 24. November 2017 bis zum 21. Januar 2018 auf dem Stachus vergnügen sich große wie kleine Schlittschuhläufer gleichermaßen. Zahlreiche Events machen die größte mobile Eisarena Bayerns zu einem Höhepunkt im Münchner Winter – und dank Schmankerlhütt’n und Glühweinalm ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Die Preise sind gestaffelt je nach Tageszeit und Alter. Wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, kann sich vor Ort welche leihen. Und wem das alles viel zu kalt ist und die Knie schon beim bloßen Zuschauen schlottern, der kann sich auch einfach nur auf die Tribüne setzen und das ganze mit einem Glühwein in der Hand aus sicherer Entfernung beobachten – sogar ganz kostenlos.

