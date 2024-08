Die MVV-Radlrallye 2024: Entdeckungstouren im MVV-Verbundraum

Idyllische Orte in den MVV-Verbundlandkreisen mit dem Radl entdecken – darum geht es auch heuer wieder bei der MVV-Radlrallye 2024! Die perfekt geplanten, 45 und 56 Kilometer langen Routen führen diesmal von Holzkirchen über Gmund bis Kreuzstraße und von Grafing Bahnhof über Tuntenhausen und Maxlrain bis Aying. Die GPS-Daten sind seit heute unter www.mvv-radlrallye.de abrufbar. Ziel der MVV-Radlrallye ist es, gemütlich zu radeln und dabei die einzelnen Stationen der Rallye zu entdecken, Tempo und Tag werden selbst gewählt.



Die MVV-Radlrallye 2024 ist eine Entdeckungstour an Orte, an denen man sonst vielleicht vorbeigeradelt wäre. Die Strecken führen durch eine malerische Landschaft, teilweise mit herrlichem Blick auf die Alpen.

Mit den Öffentlichen zum Start

Die Startpunkte der MVV-Radlrallye sind mit der S-Bahn München oder der Bayerischen Regiobahn BRB erreichbar. Neben einem gültigen Ticket ist zusätzlich noch eine Fahrrad-Tageskarte für 3,40 Euro erforderlich. Die Sperrzeiten in der S-Bahn sind während der bayerischen Schulferien außer Kraft gesetzt, d.h. es können jederzeit Fahrräder in der S-Bahn mitgenommen werden.

Von Holzkirchen über Gmund bis Kreuzstraße und von Grafing Bahnhof bis Aying

Vom Start in Holzkirchen geht es mit Blick auf das traumhafte Alpenpanorama Richtung Tegernsee nach Gmund. Hier kann man die Tour beenden, um mit der BRB die Heimreise anzutreten. Oder es geht danach bald steil bergauf und man wird durch die Fahrt in einer idyllischen Landschaft belohnt.

Die zweite Route ab Grafing Bahnhof ist mit 56 Kilometern und 670 Höhenmetern auch etwas anspruchsvoll, führt durch ein Naturschutzgebiet zur Wallfahrtsbasilika in Tuntenhausen und weiter zum Schloss Maxlrain mit privater Brauerei. Bräustüberl und Biergarten laden zur Verschnaufpause ein.Wer Kräfte sparen will, radelt von Maxlrain nach Bad Aibling und kann von dort mit der BRB heimfahren. Alle anderen können nach einigen Steigungen den Radltag im Biergarten der Brauerei in Aying ausklingen lassen.

Die GPS-Daten der MVV-Radlrallye sind seit heute, 19. August 2024, unter www.mvv-radlrallye.de abrufbar. Bei der Eingabe der Lösung am Handy wird sofort angezeigt, ob sie richtig war.

Viele weitere schöne Radtouren finden sich im MVV-Radroutenplaner und unter www.geheimatorte.de •