„Die Null“ – Münchens erster alkoholfreier Biergarten eröffnet

„Die Null“ – Münchens erster alkoholfreier Biergarten vom 18. Juli bis 15. September 2024 auf dem Karl-Stützel-Platz am Alten Botanischen Garten.

„Die Null“, der erste alkoholfreie Biergarten Münchens, öffnet seine Türen und lädt nun die breite Münchner Öffentlichkeit vom 18. Juli bis zum 15. September 2024 auf den Karl-Stützel-Platz (westlich vom Alten Botanischen Garten und nordöstlich des Hauptbahnhofs) zum Verweilen, Kultur genießen und geselligen Beisammensein ein.

Die feierliche Eröffnung fand zusammen mit Oberbürgermeister Dieter Reiter, den Veranstaltern sowie Florian Steinmeier, dem General Director des angrenzenden Charles Hotels, statt.

„Ich habe als Münchner Oberbürgermeister schon viel eingeweiht, in den letzten 10 Jahren, aber noch nie einen Biergarten, und schon gar keinen alkoholfreien. Dieser Biergarten und die kulturellen Angebote sind eine perfekte Möglichkeit, den Karl-Stützel-Platz und damit das Gebiet um den Alten Botanischen Garten wieder mehr zu beleben und als Aufenthaltsort attraktiver zu machen. Das wollen wir erreichen und ich hoffe, die Münchnerinnen und Münchner sehen das auch so und kommen gerne hier vorbei.“, sprach Oberbürgermeister Dieter Reiter bei seiner Eröffnungsrede.

Als Veranstalter des Biergartens haben sich zwei Münchner Gastronomen und ein Kulturschaffender verbündet: Florian Schönhofer, Betreiber des „Café Kosmos“ und „Bufet“, Christian Lehner vom „Parkcafé“ und „das Bad“ sowie David Boppert von der Münchner Kultur GmbH (u.a. „Die Lange Nacht der Münchner Museen“ und „Die Lange Nacht der Musik“) betreiben den Biergarten in partnerschaftlicher Zusammenarbeit. „Wenn Gastronomie, Hotellerie und Kultur gemeinsam anpacken, kann man die Stadt lebenswerter machen und der Stadtgesellschaft etwas zurückgeben“, so David Boppert.

Ziel des Projekts ist es also vor allem dem Karl-Stützel-Platz neues Leben einzuhauchen und ihn verstärkt als positiven, integrativen Ort in der Münchner Gesellschaft zu etablieren. Das Areal ist vielen bereits durch seine zentrale Lage, aber auch durch das Kunstwerk „Der Ring“ bekannt. Das hoch aufgestellte rote Oval, das visuell als Null interpretiert werden kann, hat auch den Namen des Biergartens inspiriert. Neben der Ziffer steht der Name auch für „Null Promille“ und beschreibt auf humoristische Weise den fehlenden Alkoholgehalt der ausgeschenkten Getränke.

Nun wundern sich viele: Es gibt doch auch antialkoholische Getränke in herkömmlichen Biergärten. Bei der „Null“ wird der Fokus jedoch auf eine besondere Auswahl an alkoholfreien Bieren, kreativen Mocktails und ein erlesenes Sortiment an alkoholfreien Weinen und Perlweinen gesetzt. Um die Auswahl kümmert sich das Café Kosmos. Das Parkcafe stellt die Kaffeebar, die zusätzlich hausgemachte Limonaden sowie süßes Gebäck anbietet.

München und seine Biergärten – das hat eine lange Tradition. Dazu gehört auch das Mitbringen der eigenen Brotzeit. Das ist selbstverständlich auch bei diesem erlaubt; es geht den Veranstaltenden vor allem um den geselligen Aspekt und den Biergarten als sozialen Treffpunkt.

Um „Die Null“ abzurunden, gibt es zudem ein vielfältiges Live-Kulturprogramm, das die Diversität der Münchner Kulturlandschaft widerspiegelt. Live-Performances von DJs, Bands und Chören, wechseln sich ab mit Jugendpartys, Latino-Tanzabenden und vielem mehr. Für jeden, der sich dieses Programm nicht entgehen lassen will, ist die Null von Mittwoch bis Samstag jeweils von 17 bis 22 Uhr geöffnet, sofern das Wetter mitspielt. Tägliche Informationen zum Programm und zur Öffnung werden bis 13 Uhr auf der Website www.dienull-muc.de und auf den zugehörigen Social-Media-Kanälen bekanntgegeben.

Zu den aktiven Unterstützern, die unter anderem das Kulturprogramm bezuschussen, gehört auch das benachbarte The Charles Hotel, dessen General Director, Florian Steinmeier, auf den positiven Effekt des Biergartens vertraut: „Wir haben mit dem The Charles Hotel eine so außergewöhnliche Lage im Grünen, zwischen Kunst, Kultur und Stadtgeschehen und ich freue mich, dass mit der Gastro- & Kulturinitiative diesen Sommer der Alte Botanische Garten und der Karl-Stützel-Platz eine Neuausrichtung erfahren, die sich positiv auf das Stadtbild und den Standort unseres Hotels auswirken.“

„Die Null“ ist ein absolutes Pilotprojekt, bei dem es nicht darum geht, sich dauerhaft vom Alkohol abzuwenden, sondern zu zeigen, dass es attraktive Alternativen gibt. Hinter dieser Idee stehen die Veranstalter, auch wenn sie voraussichtlich wirtschaftlich nicht rentabel sein wird. Ein erster großer Erfolg kann aber bereits über die weitreichende Berichterstattung und die zahlreichen positiven Rückmeldungen verzeichnet werden.