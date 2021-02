Die Salvator-Probe 2021 – Maximilian Schafroth hält die Fastenpredigt – Ohne Gäste!

Die Salvator-Probe 2021 – Maximilian Schafroth hält die Fastenpredigt live auf dem Nockherberg – ohne Gäste!

Die Salvator-Rede steht, das Singspiel-Ensemble probt auf der Bühne in einer märchenhaften Kulisse – und dann kam die Absage.

März 2021: Wahljahr, Corona, Querdenker, Digitalisierung: Themen für eine pointierte Rede und ein unterhaltsames Singspiel gibt es im Überfluss. Aber gibt es eine Salvator-Probe?

Ja es gibt sie, aber in ungewöhnlicher Form: Am 3. März um 20:15 Uhr wird Maximilian Schafroth die Bühne am Nockherberg betreten und seine Rede halten – ohne Gäste, aber live vom Bayerischen Fernsehen übertragen. Das traditionelle Singspiel wird nicht sattfinden.

„Wir halten an der Tradition dieser Veranstaltung fest und freuen uns, dass Maximilian Schafroth den Mut hat für seine zweite – eigentlich schon dritte – Rede, etwas ganz Neues zu wagen. In den letzten Wochen haben wir am Konzept gearbeitet, inklusive eines sehr umfangreichen Hygieneplans, und freuen uns, jetzt ankündigen zu können: Ja es gibt eine Salvator-Probe, am traditionellen Ort, zur traditionellen Zeit. Natürlich hätten wir sehr gerne auch ein Singspiel auf die Nockherberg-Bühne gebracht. Aber das hätte unter Corona-Bedingungen nicht funktioniert. Ich kann verraten, gute Ideen hätten Richard Oehmann und Stefan Betz auch dieses Jahr gehabt,“ so Paulaner Geschäftsführer Andreas Steinfatt.

Jetzt geht es an den Feinschliff der Rede und der Umsetzung, um mit Distanz „sauber zu derblecken“. Über die genauen Details informieren wir demnächst, aber der Fernsehsessel für die Übertragung am 3. März kann schon reserviert werden. Und selbstverständlich haben die Paulaner Braumeister – wie in jedem Jahr – einen hervorragenden Salvator gebraut.