Die WELTMEISTER im Barbershop aus Stockholm am Fr 24.11.2017 im Freiheiz!

Doppelkonzert

HARMUNICHS (München)

a cappella passion

Im Jahre 1995 als erster Barbershop-Chor in München gegründet, sind die Harmunichs mit über 40 Sängerinnen ein ambitionierter Wettbewerbs-Chor. Seit 2006 plazierten sie sich im Nationalen Barbershop Wettbewerb auf dem 1. sowie mehrfach auf dem 2 Platz. 2016 gewannen die Harmunichs wiederum die Goldmedaille und sind somit der beste Chor Deutschlands in diesem speziellen Swing-Jazz-Grenre. Die Harmunichs singen Evergreens aus allen Jahrzehnten bis zu den Hits der Gegenwart. Sie entführen das Publikum an den Broadway der Golden Twenties, swingen durch flirrende Dixieland-Nächte und grooven durch die größten Hits der Pop- und Jazzgeschichte. Natürlich gehören auch deutsche Songs zum Repertoire. Sie erzählen mit viel Charme und Temperament von der großen Liebe und versprühen pure Lebensfreude!

www.harmunichs.de

Ringmasters (Schweden)

Münchenpremiere

WeltMeisterliches aus Stockholm

Ringmasters sind vier ausgesprochen sympathische Sänger mit Lausbubencharme. Die Barbershop-Weltmeister von 2012 bieten ein stimmiges Programm weit über das Genre des Barbershop hinaus. Ihr Vortrag ist überragend virtuos, ihre Energie steckt jeden sofort an. In ihren dynamischen Shows spannen sie einen Bogen von echten Barbershop-Klassikern über berührende Broadway-Songs und Filmklassiker (außerordentlich imponierend ist z.B. ihre Version von Charlie Chaplins „Smile“) bis hin zu den Beatles und Elvis Presley. Absolute Publikumslieblinge. Umwerfende Präsentation. Die Reaktion des Publikums auf die vier Schweden kann mit einem kochenden Topf Wasser verglichen werden. Man hört es brodeln unter den Zuschauern, man spürt – vor allem in den letzten Momenten eines Lieds – die aufkommende Wallung. Am Ende kocht der Saal, explodiert förmlich. Und steht. Viele berichten von Tränen in den Augen.

www.ringmasters.se

Eintritt: VVK € 25,00 / erm. € 22,00 + Gebühren, AK: € 29,00 / erm. € 26,00

bestuhlt