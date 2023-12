Drei Punkte in der Autostadt: Red Bulls bezwingen Wolfsburg

WOB – RBM 2:3 | Abeltshauser: „Auf dieser Leistung können wir aufbauen“

Der EHC Red Bull München hat bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 (3:1|0:1|0:0) gewonnen. Vor 4.209 Zuschauern trafen Jonathon Blum, Konrad Abeltshauser und Markus Eisenschmid für die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm.

Spielverlauf

Die Red Bulls legten stark los. Zunächst überstand der Meister eine Unterzahl-Situation, im Anschluss ging es mit viel Tempo und Spielfreude in Richtung Grizzlys-Tor. Die Belohnung war das 1:0 durch Blum in der vierten Minute. Wolfsburg antwortete mit einer kurzen Zwischenoffensive, ehe auf der anderen Seite erneut die Post abging. Abeltshauser nutzte eine der Chancen zum 2:0 (10.). Der Druck hielt an, doch Ryan O´Connor verkürzte via Konter für Wolfsburg (14.). Die Gäste hatten aber die perfekte Antwort parat: Eisenschmid erhöhte nach Top-Kombination sehenswert auf 3:1 (15.) – gleichzeitig der Spielstand zur ersten Pause.

Im Mittelabschnitt erwischte Wolfsburg den besseren Start. Spencer Machacek traf zum 2:3 (22.) und verschaffte seiner Mannschaft damit Rückenwind. Die Grizzlys hatten in Überzahl die Topchance auf den Ausgleich, doch Luis Schinko verfehlte das weit geöffnete Tor (31.). Danach ging es rauf und runter, trotz guter Chancen fiel vor der zweiten Pause aber kein weiterer Treffer.

München war im Schlussabschnitt schneller auf Betriebstemperatur. Die Mannschaft von Trainer Söderholm spielte nach vorne und hielt das Spielgeschehen so vom eigenen Tor fern. DeSousa schrammte knapp am 4:2 vorbei (45.), ehe Wolfsburg durch Darren Archibald erstmals gefährlich wurde (46.). Danach fehlten die Topchancen. Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal brenzlig für die Gäste: Wolfsburg drängte im Powerplay mit dem sechsten Feldspieler auf den Ausgleich, doch Mathias Niederberger glänzte zwischen den Pfosten und hielt den Red Bulls die drei Punkte fest.

Konrad Abeltshauser:

„Die drei Punkte sind gut für unser Selbstvertrauen. Auf dieser Leistung können wir aufbauen. Wir wollen noch weiter klettern und das Jahr in Düsseldorf erfolgreich abschließen.“

Tore:

0:1 | 03:50 | Jonathon Blum

0:2 | 09:02 | Konrad Abeltshauser

1:2 | 13:14 | Ryan O´Connor

1:3 | 14:34 | Markus Eisenschmid

2:3 | 21:21 | Spencer Machacek

Zuschauer:

4.209