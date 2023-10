Dritter Sieg in Folge: Red Bull München bezwingt die Iserlohn Roosters

RBM – IEC 4:0 | Oswald: „So muss man auftreten, wenn man gewinnen will“



Dem EHC Red Bull München gelang am 8. Spieltag der PENNY DEL mit einem 4:0 (1:0|1:0|2:0) gegen die Iserlohn Roosters der dritte Heimsieg in Folge. Vor 3.347 Zuschauern im Olympia-Eisstadion trafen Nico Krämmer, Jonathon Blum, Veit Oswald und Andreas Eder für das Team von Trainer Toni Söderholm.

Spielverlauf

Kontrolliert und konzentriert die Münchner, defensiv kompakt und auf Konter lauernd der Tabellenvorletzte Iserlohn – so agierten die Kontrahenten in den ersten 20 Minuten. Entsprechend rar gesät waren die Torszenen auf beiden Seiten. Die größten Chancen hatten Ben Street im Eins-gegen-Eins vor Kevin Reich (8.) und der freigespielte Max Daubner, der am Roosters-Goalie scheiterte (16.). Nur 23 Sekunden vor der Sirene dann doch noch der Treffer für die Red Bulls: Im Powerplay fegte Krämmer den Puck zum 1:0-Pausenstand für München nach schöner Kombination aus kurzer Distanz ins Netz.



Im Mittelabschnitt dauerte es keine vier Minuten bis zum nächsten Tor. Zweite Überzahl, zweiter Treffer Red Bulls – und das erste DEL-Saisontor für Blum, der den Puck von der blauen Linie ins Tor schweißte (24.). Danach drückten überlegene Münchner ohne Erfolg auf das 3:0. Wenn Iserlohn seine seltenen Angriffe aufs Tor brachte, war Red-Bulls-Torhüter Mathias Niederberger zur Stelle. So ging es mit einem 2:0 für die Gastgeber in die zweite Pause.

Das Schlussdrittel bestritten beide Teams schwungvoll und offensiv, aber jubeln durfte nur München: Erst staubte Oswald in der 47. Minute zum 3:0 ab – das erste DEL-Tor des 19-Jährigen. Dann traf Eder 1:17 Minuten vor Schluss ins leere Roosters-Tor zum 4:0-Endstand.

Veit Oswald:

„Wir haben defensiv nicht viel zugelassen, wir waren sehr solide. So muss man auftreten, wenn man gewinnen will. Ich freue mich sehr über mein erstes DEL-Tor, das mir immer in Erinnerung bleiben wird. Ich bin einfach glücklich, dass es endlich so weit ist, und will noch viele Tore schießen.“

Tore:

1:0 | 19:37 | Nico Krämmer

2:0 | 23:27 | Jonathon Blum

3:0 | 46:56 | Veit Oswald

4:0 | 58:43 | Andreas Eder



Zuschauer:

3.347