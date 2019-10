Dult ist Kult – Kirchweihdult noch bis 27. Oktober 2019

Mit der Kirchweihdult endet die Dult-Saison 2019. Gemütlich geht es hier zu beim Bummeln, Shoppen und Volksfestvergnügen. Abschied nehmen heißt es vom kleinen Riesenrad, das auf der Kirchweihdult vielleicht seine letzten Runden drehen wird. Abschied für dieses Jahr von den Dult-Biergärten, in denen es sich bei goldenem Herbstwetter gut feiern lässt, und vom Steckerfisch-Paradies der „Fischer Vroni“, wo noch die Biermarken des Oktoberfests eingelöst werden können.

Die Kirchweihdult für Kinder

Das Kasperltheater ist ein Muss für Groß und Klein. Eine Fahrt im Autoskooter und eine Runde im Wellenflieger gehören für einen Dultbummel dazu.

Was bietet die Kirchweihdult?

Kluge Leute, die jetzt schon an die Weihnachtsbäckerei denken, werden auf der Dult fündig: „Emma‘s Springerle“ heißt das neue Standl in der Herztropfengasse, wo es das spezielle Anisgebäck nebst Modeln zum Selberbacken gibt. Schick angezogen im Advent sind Dultbesucherinnen, die eine Jacquard-Jacke der neuen „JaLana“ Strickkollektion aus 100 Prozent Baumwolle mit Ökotex-Zertifizierung am Standl in der Münchner-Kindl-Gasse erstehen.

Einheimische kennen das umfangreiche Warenangebot auf der Auer Dult. Neuen Dultgästen sei empfohlen, sich treiben zu lassen und zu schauen, was einem gefällt. In der Abteilung „Geschirr“ finden sich Designerstücke ebenso wie Gebrauchskeramik für den Alltag. Von Gesundheitswaren bis Gewürzen, von Gebrauchtwaren bis ausgesuchten Antiquitäten, von Silberschmuck bis Hosenträger und vieles mehr wird hier verkauft.

Öffnungszeiten der Kirchweihdult:

Verkaufszeiten täglich 10 bis 19 Uhr

Fahrgeschäfte täglich 10.30 bis 19 Uhr

Die nächste Auer Dult ist die Maidult vom 25. April bis 3. Mai 2020.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Auer Dult

Im Bereich der Dult rund um den Mariahilfplatz bestehen keine Parkmöglichkeiten. Mit dem MVV ist die Auer Dult mit der Straßenbahnlinie 18, den Bussen 52 und 62 sowie mit der U1/2 (U-Bahn-Stationen Fraunhoferstraße oder Kolumbusplatz) gut zu erreichen.