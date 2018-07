DUMMY – Varieté 2.0 Die Erfolgsshow ist zurück in München!

Vom 27. Juli bis 28. Oktober 2018 im GOP Varieté-Theater

Wer ist Puppe, wer ist Mensch? Was ist echt und was ist Illusion? Wie ist die Beziehung des Lebendigen zum Artifiziellen? Dieser Frage gingen im Sommer 2011 bereits tausende neugierige Münchner beim Besuch der GOP-Show „DUMMY“ nach. Nun ist die Produktion in einer Neuinszenierung wieder vom 27. Juli bis 28. Oktober 2018 im GOP Varieté München zu sehen.

Werbung / Anzeige

Die Show „DUMMY“ beschäftigt sich mit dieser Frage in einer nie da gewesenen Mischung aus atemberaubender Artistik, hochmoderner Bühnentechnik, faszinierenden Videoprojektionen und berührender Live-Musik und bringt damit das Publikum zum Staunen. In einem extra für die Show angefertigten Bühnenbild werden die unterschiedlichsten Dummys, Puppen und Figuren in Szene gesetzt, ob aus Holz oder Plastik, mit verspielten Details oder starren Gliedmaßen. Artisten, Musiker und Tänzer aus der ganzen Welt vereinen in der avantgardistischen Varietéshow unterschiedliche Genres und lassen etwas außergewöhnliches und großes Ganzes entstehen. Jede der Darbietungen wurde speziell für die Neuinszenierung entwickelt. Auch die Musik wurde eigens komponiert und ist ein Zusammenspiel aus elektronischen Sounds und klassischen Celloklängen.

Die grandiose Körperkunst der Weltklasse Artisten tritt in „DUMMY“ in einen beeindruckenden Dialog mit interaktiven Videodesigns auf einer 45° kippbaren Bühne, die den Künstlern ganz neue Möglichkeiten bietet ihre Künste zu interpretieren, aber auch dem Publikum neue Perspektiven und visuelle Erlebnisse garantiert. Innovativ und gewaltig sind die Bilder, die in Echtzeit von Menschen und Technik erschaffen werden. Das Kreativ-Gespann für diese Produktion ist Avantgarde im besten Sinne: Ausnahmetalent Eike von Stuckenbrok ist genialer Regisseur dieser Produktion. An seiner Seite: der „Godfather“ des zeitgenössischen Varietés Markus Pabst, sowie der Videodesigner Frieder Weiss. „DUMMY“ führt die Zuschauer in eine völlig neue Dimension!

Idee & Regie: Eike von Stuckenbrok & Markus Pabst

Videodesign: Frieder Weiss

Komposition: Reecode & Lih Qun Wong

„DUMMY“ ist eine Produktion von BASE Berlin & GOP showconcept

Das Ensemble:

Mario Español: Equilibristik & Pole

Nata Galkina: Antipoden

Marjorie Nantel (bis 19.8.): Luftakrobatik

Alexis Vigneault (ab 22.8.): Luftakrobatik

Oskar Mauricio (bis 19.8.): Akrobatik

Laurence Racine (ab 22.8.): Akrobatik

Hong Nguyen Thai: Tanz

Lea Prinz: Kontorsion & Luftring

Reecode: Musik

Lih Qun Wong: Cello

Änderungen vorbehalten.

„DUMMY“ vom 27. Juli bis 28. Oktober 2018 im GOP Varieté-Theater München. Eintrittskarten für die Show kosten 44 Euro, inklusive einem Menü ab 64 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen 15 Euro, Schüler/Studenten/Azubis bis 27 Jahre zahlen 25 Euro.

Anlässlich der Bayerischen Sommerferien hat vom 28. Juli bis 9. September 2018 ein Kind bis 14 Jahre, das in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen die Show „DUMMY“ besucht, freien Eintritt.

Showtime ist mittwochs* bis freitags** um 20 Uhr, samstags um 17.30 und 21 Uhr, sonn- und feiertags um 14.30 und 18.30 Uhr. Tickets und Gutscheine unter (089) 210 288 444 oder variete.de!

*ab 11. September auch dienstags um 20 Uhr

**ab 1. Oktober freitags wie samstags

GOP.extras

Jubiläumsshow „10 Jahre GOP München“

Seit 10 Jahren entführen die Shows des GOP Varieté-Theaters das Münchner Publikum in die fantastische Welt des Varietés – eine spannende Zeit mit vielen einzigartigen Momenten. Mit einer ganz besonderen Jubiläumsshow wird dieses Jubiläum gefeiert. Ausgewählte Künstler aus Shows der ersten 10 Jahre GOP München sowie Auszüge der aktuellen Show „DUMMY“ erwarten das Geburtstags-Publikum. Serviert wird ein exquisites 3-Gänge-Menü im Wechsel mit der Show.

Termin: Dienstag, 4. September 2018 um 18 Uhr

Preis: 95 Euro inkl. 3-Gänge-Menü und Champagner-Empfang

GOP Comedy Club

Zweimal im Jahr lädt das GOP München mehrere Comedians in den GOP Comedy Club ein. Diese zeigen Comedy in seiner ganzen Bandbreite von Stand Up Comedy über Musikcomedy, Kabarett, Comical, Trash, Parodie, Clownerie und Pantomime bis hin zu (komischer) Artistik.

Der GOP Comedy Club am 15. Oktober wird moderiert von Archie Clapp, dem bekanntesten Underdog der deutschen Comedy-Szene. Er begrüßt niemand geringeren als Matthias Matuschik, bekannt als Moderator der BAYERN 3 Kultnacht! Weitere Gäste sind Arnulf Rating, einer der wortgewaltigsten und schlagfertigsten Politkabarettisten Deutschlands, und das niederbayerische Energiebündel Andrea Limmer.

Termin: Montag, 15. Oktober 2018 um 20 Uhr

Preis: 29 Euro, 25 Euro für Schüler/Studenten, 15 Euro für Kinder bis 14 Jahre