EHC Red Bull München unterliegt den Kölner Haien zum Jahresauftakt

KEC – RBM 3:2 | Oswald: „Kleinigkeiten haben uns das Spiel gekostet“

Der EHC Red Bull München unterlag am 33. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 bei den Kölner Haien mit 2:3 (1:0|0:1|1:2). Vor 18.490 Zuschauern erzielten Chris DeSousa und Veit Oswald die Tore für das Team von Trainer Max Kaltenhauser.

Spielverlauf

DeSousa traf nach nur 37 Sekunden zum 1:0 für die Red Bulls. Yasin Ehliz legte auf und verbuchte mit seinem Assist seinen 274. DEL-Punkt für München (124 Tore, 150 Assists) und übernahm so die alleinige Führung in der ewigen Scorerliste des EHC Red Bull München. Auf den Traumstart ins Jahr 2025 folgten weitere gefährliche Offensivaktionen der spielbestimmenden Gäste, ehe die Haie in der zwölften Minute zum ersten Mal gefährlich vor Mathias Niederberger auftauchten. Der deutsche Nationaltorhüter zeigte gegen den durchgebrochenen Brady Austin seine ganze Klasse. Auf der anderen Seite verhinderte Haie-Goalie Julius Hudacek den zweiten Münchner Treffer. So blieb es bei einer knappen Führung zur ersten Pause.

Diese war aber nach 24 Sekunden im Mittelabschnitt Geschichte, denn Louis-Marc Aubry traf glücklich zum 1:1. Der Ausgleich gab den Haien Auftrieb. Die Hausherren ließen weniger zu als in den ersten 20 Minuten und investierten mehr in die Offensive. Die Red Bulls hatten weniger Abschlüsse, aber eine große Chance auf die erneute Führung. Weil Ehliz am langen Pfosten nur das Außennetz traf (36.), ging es mit einem Gleichstand in Kabine.

Nach dem letzten Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. München agierte zunächst zwingender. Die Belohnung war die erneute Führung durch Oswald (48.). Der Youngster wurde zunächst bei einem Alleingang gefoult. Den fälligen Penalty versenkte der Youngster zum 2:1 (48.). Lange hielt die Führung nicht, denn Köln meldete sich mit dem Ausgleichstreffer von Juhani Tyrväinen zurück (49.). In der Schlussphase wollten beide Mannschaften den Sieg. Weil Moritz Müller in der vorletzten Minute ganz genau zielte, blieben die drei Punkte im Rheinland.

Veit Oswald:

„Es ist sehr bitter, wenn man zweimal führt, aber den Vorsprung nicht halten kann – vor allem, wenn das 2:3 so kurz vor Schluss fällt. Kleinigkeiten haben uns heute das Spiel gekostet. Wir ziehen unsere Schlüsse und wollen uns am Montag mit einem Sieg zurückmelden.“

Tore:

0:1 | 00:37 | Chris DeSousa

1:1 | 20:24 | Louis-Marc Aubry

1:2 | 47:38 | Veit Oswald

2:2 | 48:32 | Juhani Tyrväinen

3:2 | 58:09 | Moritz Müller

Zuschauer:

18.490