Ein neuer Park für Neuaubing: Stadtrat bringt Projekt auf den Weg

Im Sanierungsgebiet Aubing-Neuaubing-Westkreuz soll die neue Parkmeile Neuaubing als grüner Erholungsraum für die Bewohner*innen entstehen. Dies hat der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung des Stadtrats jetzt vorberatend beschlossen. Kernstück auf dem Gelände der ehemaligen Gotthardtrasse im Abschnitt zwischen Bodensee- und Aubinger Straße soll ein durchgängiger Fuß- und Radweg werden. Darüber hinaus enthält der neue Park ein vielfältiges Angebot für verschiedene Alters- und Nutzergruppen, Flächen zur Entwicklung der biologischen Vielfalt und Maßnahmen zur Klimaanpassung. Das Baureferat wird ein Rahmenkonzept und eine Maßnahmenstudie erarbeiten und mit der Bevölkerung abstimmen.

Als erster Abschnitt der Parkmeile Neuaubing wird das Baureferat an der Bodenseestraße voraussichtlich bereits 2024 neben der neu errichteten Jugendfreizeitstätte AWO‘s Fredl mit dem Bau einer einladenden Promenade und einer abwechslungsreichen Grünanlage für Jugendliche mit einer vielfach nutzbaren Aktivfläche, einem kleinen Streetballfeld und attraktiven Sitzgelegenheiten beginnen.

Neben der Umsetzung der Parkmeile Neuaubing sollen im Sanierungsgebiet Aubing-Neuaubing-Westkreuz weitere Projekte wie ein attraktiver Quartiersplatz am neuen Ladenzentrum Wiesentfelser Straße umgesetzt werden. Zudem werden die öffentlichen Grünflächen am Ravensburger Ring, am Wasserturm sowie die öffentlichen Grünflächen Ehemalige Pferdeschwemme und An der Pferdekoppel im Ortskern Aubing durch das

Baureferat aufgewertet. Aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerung und eines weiterhin hohen Bedarfs an Siedlungsflächen im Münchner Westen ist es erforderlich, hochwertige und vielfältige nutzbare Freiräume zu schaffen.

Die erfolgreiche Arbeit des Stadtteilmanagements der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung (MGS) wird um weitere vier Jahre verlängert. Auch soll die Teilmaßnahme Ortskern Aubing fortgeführt werden, um dort weiter Mittel der Städtebauförderung einsetzen zu können. Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung hat für diese Projekte 23 Millionen Euro bereitgestellt, davon werden voraussichtlich 11 Millionen durch das Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ refinanziert.

Das Sanierungsgebiet Aubing-Neuaubing-Westkreuz besteht seit 2014 und soll in unterschiedlichen Handlungsfeldern, wie Energie, Grünflächen, Wohnen und Einzelhandel, die Siedlung am Westkreuz, Neuaubing und den Ortskern Aubing fit für die Zukunft machen. Weitere wichtige Projekte im Sanierungsgebiet sind die Sanierung des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers an der Ehrenbürgstraße, die Aufwertung der Bodenseestraße, das Laden- zentrum Wiesentfelser Straße, das Paul-Ottmann-Zentrum und das städtische Areal an der Ubostraße. Insbesondere die Aufwertung der grünen Infrastruktur im Sanierungsgebiet Aubing-Neuaubing-Westkreuz leistet mit Hilfe der Städtebauförderung einen wichtigen Beitrag für das Stadtklima und zur Klimaanpassung.