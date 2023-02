Einkaufszentrum – Neuperlach: Schlägerei mit ca. 50 Beteiligten

Am Samstag, 11.02.2023, gegen 19:30 Uhr, teilte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter dem Polizeinotruf mit, dass es im Bereich der Ollenhauerstraße zu einer Schlägerei mit ca. 50 Beteiligten gekommen wäre.

Sofort wurde eine große Anzahl an Einsatzkräften zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Vor Ort konnte eine größere Gruppe Jugendlicher festgestellt werden. Im Rahmen der Abklärungen vor Ort konnte festgestellt werden, dass es mindestens zu zwei Körperverletzungsdelikten gekommen war.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung waren ein 28-Jähriger und ein 31-Jähriger, beide mit Wohnsitz in München, von mehreren Jugendlichen geschlagen worden.

Der 28-Jährige wurde leicht am Kopf verletzt. Der 31-Jährige erlitt Verletzungen am Oberschenkel und im Gesicht. Beide wurden zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Tatverdächtigen sind bislang nicht bekannt.

Insgesamt war die Münchner Polizei mit mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.