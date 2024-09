Einsteigertag im Kletter und Boulderzentrum München-West

Nachdem im Herbst letzten Jahres die Einsteigertage bereits erfolgreich in den DAV Kletter- und Boulderzentren Thalkirchen und Freimann stattgefunden haben, wird es nun auch einen Einsteigertag im DAV Kletter- und Boulderzentrum Gilching geben. Dieser wird am Samstag, den 21. September 2024 veranstaltet. Unter dem Motto “Probieren geht über studieren” können alle, die immer schon einmal in die Sportarten Klettern oder Bouldern hineinschnuppern wollten, diesen Tag dafür nutzen.

Das Beste: Alle Neukund*innen des DAV Kletter- und Boulderzentrums München-West in Gilching erhalten von 09:00 bis 17:00 Uhr kostenlosen Eintritt und haben die Möglichkeit, die Anlage ausgiebig kennenzulernen. Darüber hinaus erwartet die Besucher*innen noch 20%-Bistro-Rabatt, diverse Schnupperkletter-, Autobelay (Selbstsicherungsautomat)- und Boulder-Stationen, die vom Alpenverein München & Oberland betreut werden.

Infos unter: kbgilching.de