Elisabethmarkt wird mit großer Feier am 13.09.2024 eröffnet

Schwabing wartet auf die Eröffnung des neuen Elisabethmarkts. Gerade testen die Händler*innen beim Softopening noch die Abläufe, begrüßen die ersten Kund*innen und erledigen letzte Arbeiten. Die große Eröffnungsfeier findet am Freitag, 13. September, statt. Um 15 Uhr startet das Fest mit einem Grußwort von Bürgermeisterin Verena Dietl. Anschließend wird der Markt offiziell eröffnet.

Die Händlerschaft wird neben dem normalen Sortiment Essen und Getränke anbieten, ein DJ von Radio Charivari sorgt für gute Stimmung. Außerdem gibt es Aktionen und kleine Workshops an den Standln: Bratwursttasting beim Herrmannsdorfer (15 Uhr), Aktion am Brauereigespann der Ochsenbraterei (15.30 Uhr), Kaffeeverköstigung am Standl 20 (16 Uhr), Obstvorstellungen beim Bayerischen Obstzentrum (16, 17, 18 und 19 Uhr), Leberkässemmelaktion bei der Metzgerei Weil (17 Uhr), Naturwein- und Craftbieraktion beim Standl 20 (18 Uhr) und einen Winzer-Talk beim Weinatelier Elisabeth (18.30 Uhr). Enden wird die Party um 22 Uhr. Hier geht´s zum Übersichtsplan: www.elisabethmarkt.de.

Ende 2009 hatte der Stadtrat den Startschuss zur Ausarbeitung von Zukunftskonzepten für alle vier festen Münchner Lebensmittelmärkte gegeben. Nach zahlreichen Voruntersuchungen wurden die Machbarkeitsstudie und das Umbaukonzept für den Elisabethmarkt unter Federführung des Münchner Architekturbüros „bogevischs büro“ erarbeitet, das auch für die Umsetzung verantwortlich zeichnet. Der Neubau des Markts orientiert sich in seiner Qualität am Bestand, erfüllt alle notwendigen Auflagen und berücksichtigt die Wünsche der Händlerschaft.

Im August 2020 eröffnete der preisgekrönte Interimsstandort des Elisabethmarkts an der Arcisstraße. Nach der Grundsteinlegung im Juni 2021 konnten die Märkte München den Händler*innen im Sommer 2024 die Schlüssel für ihre neuen Standl übergeben.

Der bisherige Markt wurde unter Wahrung seines ganz besonderen Charmes umstrukturiert und neu gebaut: Zehn neue Marktgebäude, in Anlehnung an die alte, kleinteilige Gebäudestruktur, zwei Dachterrassen als Ruheoasen, ein Brunnenplatz mit Trinkwasserbrunnen und eine barrierefreie „Toilette für alle“– der neue Markt garantiert eine ganz neue Aufenthaltsqualität. Lager und Technikräume verschwinden im Untergeschoss mit Tiefgarage. So entstehen Freiräume für eine reizvolle, lebendige Marktfläche. Insgesamt gibt es am neuen Elisabethmarkt 23 neue Marktstände. Das Sortiment entspricht der gewünschten Marktmischung, denn alle Lebensmittelsortimente, Blumen und Gastroangebote sind vertreten.

Im zweiten Untergeschoss wurden 56 Stellplätze für Anwohner*innen geschaffen. Die Gesamtkosten des Projekts betragen zirka 33 Millionen Euro. Bürgermeisterin Verena Dietl: „Nach dreijähriger Bauzeit erstrahlt der Elisabethmarkt wieder in neuem Glanz. Die Erneuerung ist gelungen und war notwendig, damit die Händlerschaft vor Ort eine Zukunft hat. Jetzt freut sich Schwabing auf den wichtigen Vierteltreffpunkt zum Ratschen, Einkaufen und Verweilen. Ich wünsche den Münchnerinnen und Münchnern, dass sie dieses traditionelle und doch moderne Lebensgefühl dort genie-ßen, und der Händlerschaft einen guten Verkaufsstart!“ Kommunalreferentin Jacqueline Charlier, 1. Werkleiterin der Märkte München: „Das Zukunftsprojekt Elisabethmarkt ist ein bedeutender Baustein für nachhaltige Daseinsvorsorge in München. Den Auftrag, die Münchnerinnen und Münchner mit frischen Lebensmitteln zu versorgen, erfüllen nun mit großer Begeisterung unsere alteingesessenen und neuen Händlerinnen und Händler im Herzen Schwabings. Die gelungene Aufenthaltsqualität der Marktgebäude – mit Sitzmöglichkeiten, Dachterrassen und verwinkelten Gassen, lockt zum entspannten Marktbummel.“