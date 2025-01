Ergebnis Dreikönigslauf München über 15 km am 06.01.2025 im Olympiapark

Dreikönigslauf und 2. Lauf der Winterlaufserie München über 15 km Siege durch Maria Elisa Legelli und Frederic Gabry.

Am 06. Januar fand der zweite Lauf der 18. Winterlaufserie München im Olympiapark statt. Rund 700 Läuferinnen und Läufer hatten sich angemeldet. Bei Sonne und Temperaturen, die während des Rennens von 6 auf 12 Grad anstiegen ging es auf den Wegen des Olympiaparks über 3 Runden zu je 5 km. Außerdem gab es einen 5 km Fun Run für Laufeinsteiger.

Bei den Männern war es ein spannendes Rennen: Frederic Gabry siegte in 53:12 min vor Steffen Burkert in 53:18 min und Arnaud Peterschmid (beide LG Stadtwerke München) in 54:19 min. Dahinter kamen Lars Rößler, Lukas Schneider und Korbinian Sautter auf dem Coubertinplatz an. Bei den Frauen ging es nicht minder spannend zu: Maria Elisa Legelli (Laufarena Allgäu) gewann in 57:26 min vor Clara Carste (Dynafit Trailhero) in 57:42 min und Lena Ritzel (LG Allgäu) in 57:54 min. Es folgten Eva Sperger, Hanna Pfannes und Karima Kirchner.

Nach dem Lauf gab es in der Olympiaschwimmhalle traditionell Kuchen, Lebkuchen, isotonisches Getränk von xenofit und einen Ausschank von Erdinger Alkoholfrei.

Letzter Lauf der Serie: 20 Kilometer mit 10 km Faschingslauf am 15. Februar 2025 Weitere Info: www.laufwinter.de

Termin für den Halbmarathon München www.halbmarathon-muenchen.de ist der 06. April 2025