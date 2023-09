Ergebnis Oktoberfestlauf und Swimrun auf der Regattastrecke München-Oberschleißheim

Auf dem flachen und schnellen Kurs rund um die Regattastrecke München-Oberschleißheim gab es bei gutem Laufwetter sehr gute Leistungen. Die Temperatur lag bei bewölktem Himmel um 14 Grad und es herrschte Windstille.

Im Ziel gab es wieder einen Biergarten mit Wiesnstimmung. Die Teilnehmer erhielten Obst, Würstel, isotonisches Getränk von Xenofit, Erdinger Alkoholfrei und das traditionelle Finisherpräsent.

Den Halbmarathon entschied Norman Feiler souverän in 1:17:29 h für sich. Dahinter kam die gleich die Frauensiegerin, Thea Heim in neuer Streckenrekordzeit von 1:19:54 h ins Ziel. Zweiter bei den Männern wurde Christian Beck in 1:22:13 h vor Johannes Heumann in 1:23:26 h. Bei den Frauen komplettierten Pia Maria Pickl in 1:41:52 h und Anna Heindl in 1:51:01 h das Podest.

Über die 10 km lief Markus Mair (LL-Mayrhofen) als Erster in 37:00 min ins Ziel. Es folgten Fabian Theis in 39:58 min und die Siegerin bei den Frauen, Raphaela Geßele (SSV Ulm 1846 Triathlon)in. Dritter Mann wurde Fabio Cismondi (Alpha-Cross Sports Nutrition) in 40:28 min knapp vor der zweiten Frau, Stephanie Fernandez (LC Freising) in 40:30 min. Dritte wurde Kathrin Vogt in 43:52 min.

Wie in den Vorjahren gab es wieder den Swimrun München – dieses Jahr als Einzel- und Teamwettbewerb mit mehreren Schwimm- und Laufabschnitten (insgesamt 4,5 km Laufen und 1 km Schwimmen). Dabei sind alle Hilfsmittel erlaubt. Die Bedingungen waren bei knapp 19 Grad Wassertemperatur im Vergleich zu den Vorjahren angenehm. Gesamtsieger(in) wurde Martina Bolváry in 35:21 min vor dem ersten Mann, Daniel Leppin in 35:36 min. Dahinter kamen Torsten Demke (Exathlon) in 36:13 min und Lara Tonak (TSV Brannenburg) in 37:02 min ins Ziel. Die dritten Plätze belegten Erik Demke (MRRC) in 39:40 min und Indira Leyk (TS Herzogenaurach) in 43:16 min.

