Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 31.12.2024, gegen 02:15 Uhr, kam es im Bereich des Hauptbahnhofes im

Zwischengeschoss zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei

Gruppierungen. Hierbei wurden ein 22-jähriger Marokkaner sowie sein Begleiter, ein 19-

Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm von einer Gruppe von mehreren

Personen vor allem durch Fußtritte verletzt. Anschließend entfernten sich die Täter von

der Tatörtlichkeit. Die Polizei wurde verständigt und die beiden Verletzten durch den

Rettungsdienst jeweils zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Aufgrund der heftigen Gewalteinwirkung wurde das Delikt durch die Staatsanwaltschaft

München I schließlich als versuchtes Tötungsdelikt bewertet. In der Folge wurden deshalb

die kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch das Kommissariat 11 übernommen. Aufgrund

der hierbei erlangten Erkenntnisse konnten nun im Laufe des Donnerstags, 02.01.2025,

zwei Tatverdächtige (jeweils 20 Jahre alt und mit Wohnsitz in München) festgenommen

werden. Gegenstand der Ermittlungen bleiben die weiteren Tatumstände sowie weitere

beteiligte Personen.

Zeugenaufruf:

Wer hat um den genannten Tatzeitpunkt herum Beobachtungen machen können, die den

Tatablauf betreffen oder auch Hinweise auf die beteiligten Personen ergeben?

Personen die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit

dem Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.