Erneuerung von S- und U-Bahn: Einschränkungen ab Freitag 2. August 2019

Die Deutsche Bahn (DB) und die Stadtwerke München (SWM) nutzen die Sommerferien, um Ausbau- und Erneuerungsprojekte bei der S-Bahn München sowie der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) voranzutreiben. Im Stadtzentrum sind S- und U-Bahn zeitweise parallel von Einschränkungen durch Baumaßnahmen betroffen. Fahrgäste werden gebeten, rechtzeitig eine individuelle Fahrplanauskunft einzuholen, um sich auf die Änderungen einstellen und ggf. nach Alternativen suchen zu können.

Am nächsten Wochenende stehen im Stadtzentrum im Wesentlichen folgende Än-derungen an:

• S-Bahn: Von Freitag, 2. August, ca. 22.30 Uhr bis Montag, 5. August, ca. 4.30 Uhr Sperrung der Stammstrecke, Bus statt S-Bahn zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof (in den Nächten auf Sonntag und auf Montag zusätzlich zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing, Moosach, Allach)

• U4/U5: Kein Halt am Karlsplatz (Stachus) in Richtung Hauptbahnhof (während der kompletten Sommerferien)

• U3/U6: Am Sonntag, 4. August im Spätverkehr ab ca. 23 Uhr Pendelzugbetrieb im 15-Minuten-Takt zwischen Goetheplatz und Odeonsplatz

In der nächsten Woche kommt es im Stadtzentrum zu folgenden Einschränkungen:

• S-Bahn: Von Montag, 5. August, ca. 4.30 Uhr bis Freitag, 9. August, ca. 22.30 Uhr kein Halt am Hauptbahnhof in Richtung Pasing

• U4/U5: Kein Halt am Karlsplatz (Stachus) in Richtung Hauptbahnhof

• U3/U6: Von Montag, 5. August bis Donnerstag, 8. August, jeweils im Spätverkehr ab ca. 23 Uhr Pendelzugbetrieb im 15-Minuten-Takt zwischen Goetheplatz und Odeonsplatz

Je nach Verbindung benötigen Fahrgäste deutlich mehr Zeit und Umstiege als üblich.

Hinweis für Fahrgäste der U4/U5 Richtung Westen

Wie bereits bisher gilt: In Richtung Hauptbahnhof bleibt der Karlsplatz (Stachus) über einen kurzen Umweg erreichbar. Fahrgäste fahren dazu eine Station weiter bis zum Hauptbahnhof, steigen dort in den nächsten Gegenzug ein und fahren zum Karlsplatz (Stachus) zurück. Diese Empfehlung gilt insbesondere in der Woche vom 5. bis 9. August auch für Umsteiger zur S-Bahn in Richtung Pasing. Ein direkter Umstieg ist in dieser Zeit auch am Hauptbahnhof nicht möglich.

Weitere Informationen gibt es auch unter www.mvg.de und www.s-bahn-muenchen.de sowie telefonisch. Der Kundendialog der S-Bahn München ist unter 089 20355000 zu erreichen. Die MVG Hotline hat folgende Nummer: 0800 344 22 66 00.