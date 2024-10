Erstmals Halloween im Bayern-Park mit Familien-Gruselgaudi und Weiß-Blauen Alptraumnächten

Action, Adrenalin und Gruselstimmung bei der Familien-Gruselgaudi und den Weiß-Blauen Albtraumnächten im Oktober.

Zum ersten Mal öffnet der Bayern-Park anlässlich Halloween und das mit gleich zwei verschiedenen Veranstaltungsformaten: die Familien-Gruselgaudi und die Weiß-Blauen Albtraumnächte. Vom 19. bis 20. Oktober sowie vom 26. bis 31. Oktober verwandelt sich der beliebte Freizeitpark in eine herbstlich-schaurige Landschaft, die sowohl Familien als auch Abenteuerlustige in ihren Bann ziehen wird. Tagsüber bietet die Familien-Gruselgaudi packende, aber kindgerechte Erlebnisse mit aufregenden Attraktionen und unterhaltsamen Live-Acts. Nach Einbruch der Dunkelheit verwandeln die Albtraumnächte den Park in ein düsteres Reich, in dem fesselnde Horror-Mazes, gruselige Live-Performances und eine spektakuläre Feuershow die Besucher in ihren Bann ziehen. Beide Events versprechen ein unvergessliches Halloween-Abenteuer, das lange in Erinnerung bleibt.

Die Familien-Gruselgaudi

Tagsüber sorgt die Familien-Gruselgaudi im Bayern-Park für kindgerechten Gruselspaß, der die ganze Familie begeistert. Ein unvergessliches Halloween-Erlebnis mit schaurigen Dekorationen, packenden Live-Acts und spannenden Attraktionen. Die Familien-Gruselgaudi findet vom 19. bis 20. Oktober sowie vom 26. bis 31. Oktober jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Kostümierung ist an diesen Tagen ausdrücklich erwünscht. Das Bayern-Park-Maskottchen Franz-Xaver sorgt für Halloween-Stimmung.

Während der Familien-Gruselgaudi ist der reguläre Fahrbetrieb geöffnet und wird durch thematisch passende Dekorationen ergänzt. Zwei besondere Abenteuerpfade bieten den kleinen Besuchern aufregende Herausforderungen: Auf dem Pfad „Gepettos Vermächtnis“ können sie den Bann der Fee brechen, der Puppen nur im Oktober zum Leben erweckt. Auf dem Abenteuerpfad „Das Geheimnis der Wolpertinger“ unterstützen die Kinder den Forscher Ludwig XXXVII. bei seiner Suche nach dem legendären Wolpertinger.

Showprogramm Familien-Gruselgaudi:

11.00 Uhr: Greifvogelflugschau

11.00 Uhr: Halloween-Kinderdisco

13.00 Uhr & 15.00 Uhr Franz-Xaver & die kleinen Monster

15.00 Uhr: Greifvogelflugschau

16.30 Uhr: Halloween-Kinderdisco

Mehr Informationen zur Familien-Gruselgaudi: https://www.bayern-park.com/de/familien-gruselgaudi/

Die Weiß-Blauen Albtraumnächte

Ein packendes Erlebnis für die mutigen Gäste sind die Abendöffnungen jeweils von 17 bis 22 Uhr. Vom 18. bis 20. Oktober sowie vom 25. bis 31.Oktober öffnen sich bei den Weiß-Blauen Albtraumnächten die Pforten zu einer düsteren Welt, die nur darauf wartet, ihre finsteren Geheimnisse preiszugeben. Nur die Furchtlosen werden sich trauen, in dieses Reich einzutreten und das Unheimliche hautnah zu erleben. Zudem sind die beliebtesten Fahrgeschäfte im Nachtfahrbetrieb unterwegs!

Das Highlight bei den Abendveranstaltungen sind die Horror-Mazes, in denen 70 furchterregende Darsteller in den Schatten lauern, bereit, den abenteuerlustigen Besuchern einen eiskalten Schauer über den Rücken zu jagen. Die Horror-Mazes fordern den Mut der Gäste heraus, sich durch finstere Labyrinthe zu kämpfen und dem beklemmenden Psychoterror zu entkommen. Die Weiß-Blauen Albtraumnächte im Bayern-Park präsentieren drei furchteinflößende Horror-Mazes: „Die Alm“, wo ein unheilvoller Zombievirus wütet, „Tollhaus“, das von blutrünstigen Vampiren heimgesucht wird, und „Der Fluch“, in dem verfluchte Tarotkarten düstere Gestalten zum Leben erwecken. Tickets für die Abendveranstaltungen (Weiß-Blaue Albtraumnächte) sind ab 29,50 Euro erhältlich. Ermäßigungen siehe Website.

Showprogramm Weiß-Blaue Albtraumnächte

20:00 Uhr: Feuershow auf der Freilichtbühne

Nur am 31. Oktober: Ab 21:00 Uhr Rock Antenne Band. Geöffnet bis 23:30 Mehr Infos zu den Weiß-Blauen Alptraumnächten im Bayern-Park unter: https://halloween.bayern-park.de/