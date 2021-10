Erstmals wieder in München vor Ort: Studien- und Ausbildungsmesse Stuzubi im Zenith

Jugendliche treffen am 23. Oktober Hochschulen und Ausbildungsbetriebe

Nach mehr als einem Jahr pandemiebedingter Pause kommt die Studien- und Ausbildungsmesse Stuzubi am 23. Oktober 2021 nun endlich wieder mit einem Termin vor Ort in die Kulturhalle Zenith nach München-Freimann. Jugendliche und ihre Eltern können sich bei Hochschulen und Unternehmen zwischen 10 und 16 Uhr über aktuelle Studien- und Ausbildungsangebote aus München, Bayern und ganz Deutschland informieren. Dabei gilt die 3-G-Regel: Teilnehmen können Geimpfte, Genesene und Getestete. Als Testnachweis für Jugendliche unter 18 Jahren reicht der Schülerausweis in Kombination mit Lichtbildausweis. Für zusätzlichen Schutz sorgt ein bewährtes und von Behörden, Kunden und Messeteilnehmern als top bewertetes Hygienekonzept mit individuellen Tickets und persönlichen Zeit-Slots. Verfügbar sind die limitierten Gratis-Tickets unter stuzubi.de/muenchen.

Erstmals seit September vergangenen Jahres gastiert die Berufsorientierungsmesse Stuzubi wieder in München, um Schüler*innen über ihre Möglichkeiten nach dem Abitur oder Realschulabschluss zu beraten. Jugendliche und junge Erwachsene, die geimpft, genesen oder getestet sind, haben dort die Möglichkeit, Fragen rund um ihre Zukunft im persönlichen Gespräch zu klären. Studienberater und Ausbildungsverantwortliche stellen aktuelle Angebote für Bachelorstudiengänge, duale Studiengänge und Berufsausbildungen aller Fachrichtungen vor. Hilfreiche Infos gibt es außerdem auch für Jugendliche, die sich nach der Schule erst einmal eine Auszeit nehmen und zum Beispiel einen Freiwilligendienst absolvieren wollen oder einen Auslandsaufenthalt planen. Ein bundesweit seit mehr als einem Jahr erprobtes Hygienekonzept gewährleistet dabei die Sicherheit der Teilnehmenden und Aussteller.

Aussteller der Stuzubi 2021 in München: Auf der Studien- und Ausbildungsmesse Stuzubi in München sind Hochschulen, Unternehmen und Institutionen aus München, Bayern und dem ganzen Bundesgebiet vertreten. Zu den Ausstellern zählen unter anderem die Technische Universität München (TUM), die Hochschule Landshut, die Hochschule Dual, die Deutsche Flugsicherung (DFS), Siemens, das Landratsamt München, die Münchner Polizei, Praktikawelten, EF Sprachreisen und viele weitere Hochschulen, Unternehmen und öffentliche Institutionen.

Stuzubi-Orientierungstest: Wer noch nicht weiß, welchen Weg er nach der Schule einschlagen will oder passende Aussteller zu seinen Interessen sucht, kann zur Vorbereitung des Messebesuchs unter stuzubi.de /orientierungstest den Stuzubi-Orientierungstest machen. Dieser zeigt Schüler*innen in weniger als fünf Minuten Studien- und Ausbildungsangebote, die zu ihrem Persönlichkeitstyp passen. Aussteller mit geeigneten Angeboten sind im Messeplan und im Messemagazin farblich gekennzeichnet und damit auf einen Blick auffindbar.

Stuzubi-E-Paper und Stuzubi-Messeplan: Das E-Paper des Messemagazins und den Messeplan erhalten die Teilnehmer als PDF per E-Mail, wenn sie online ihr Gratis-Ticket für die Teilnahme an der Stuzubi angefordert haben. Das Stuzubi E-Paper enthält alle Studien- und Ausbildungsangebote der Messe mit Kurzbeschreibungen zu den Hochschulen und Ausbildungsbetrieben. Zudem finden die Schüler*innen alle Kontaktdaten für eine spätere Bewerbung und einen umfangreichen Redaktionsteil zum Thema Studium und Berufswahl. Unter stuzubi.de/downloadbereich kann das E-Paper kostenlos heruntergeladen werden.

Stuzubi Digital und weitere Studien- und Ausbildungsmessen: Zusätzlich zur Stuzubi Studien- und Ausbildungsmesse vor Ort können sich Jugendliche am Samstag, 20. November 2021 auch auf der virtuellen Berufsorientierungsveranstaltung Stuzubi Digital über Studien- und Ausbildungsangebote informieren. Infos und Tickets unter stuzubi.de/digital. Am 15. Januar 2022 kommt die Studien- und Ausbildungsmesse wieder ins Zenith nach München.