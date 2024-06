„Es geht wieder rund“: München feiert 866. Stadtgeburtstag am 8. und 9. Juni 2024

Die Stadt München feiert ihren 866. Geburtstag, ein ganzes Wochenende lang am 8. und 9. Juni. Nachdem eine Woche später die UEFA Fußball-EM in München startet, drehen sich sowohl das Motto „Es geht wieder rund“ als auch viele Programmteile rund um das Thema Fußball, Sport und Bewegung.

Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet das Fest am Samstag, 8. Juni, um 11.15 Uhr auf der Bühne am Marienplatz. Nach dem Auftritt der Böllerschützen wissen dann auch diejenigen, die keinen Platz in Bühnennähe einnehmen konnten, dass die Feier offiziell losgeht.

Auf den zwei Bühnen am Marienplatz und Rindermarkt, auf den Straßen, im Alten Rathaus und bei einem großen Kinderprogramm im Alten Hof gibt es Neues zu entdecken, aber auch seit Jahren lieb gewonnene Programmpunkte, die zum Mitmachen einladen.

Marienplatz

Stadtgeburtstag, Fußball-EM und Wiesn – München kommt gar nicht aus dem Feiern raus. Um die Vorfreude auf das Oktoberfest zu wecken, werden auch heuer wieder Wiesn-Tische zum Anstich am 21. September verlost. Am Sonntag, 9. Juni, 15 Uhr, zieht der Referent für Arbeit und Wirtschaft, Clemens Baumgärtner, in seiner Eigenschaft als Wiesn-Chef auf der Bühne am Marienplatz die Gewinnerinnen und Gewinner der Wiesn-Tisch-Verlosung zum Oktoberfest-Anstich 2024.

Am Sonntag heizen zudem die Bananafishbones auf der Bühne am Marienplatz von 19.30 bis 21 Uhr ihren zahlreichen Fans ein. Sie haben sich als eine der besten Livebands in der Region einen Namen gemacht. Schon eine Woche vor Beginn der Fußball-EM steht bereits zum Stadtgeburtstag das Münchner Kindl-Spectacular als Selfie-Spot auf dem Marienplatz. Im überdachten Loungebereich finden auf dem Marienplatz Spezial-Talks und Autogrammstunden mit Sportidolen statt. Fußball-Fans dürfen an einer großen Multi-Ball-Videowand ihr Können unter Beweis stellen. Als Geburtstagsgeschenk für die Gäste gibt es am Sonntag im Marienplatz-Biergarten zum Frühschoppen zwischen 11 und 12 Uhr die Weißwurst für 1,50 Euro.

Rindermarkt

„Irish-Bayrisch“ wird am Rindermarkt gefeiert, denn Iren und Bayern haben viel gemeinsam: Sie lieben Musik und Tanz, mögen gutes Bier und Geselligkeit. Am Sonntag um 16 Uhr tritt Oberbürgermeister Dieter Reiter mit der Paul Daly Band auf.

Alter Hof

Das Kinderprogramm im Alten Hof bietet ein historisches Spektakel für kleine Detektive. Unter dem Titel „Tu Felix Bavaria, Nube“ gilt es einen Kriminalfall zu lösen. Dazu gibt es in den Ateliers und Werkstätten viele Aktivitäten zum Mitmachen.

Altes Rathaus

Die Tanzmeisterin Katharina Mayer zeigt allen Tanzbegeisterten u.a. die legendäre „Münchner Française“, in der sich Tanzpaare in langen Reihen gegenüberstehen und miteinander verschiedene Figuren tanzen.

Odeonsplatz, Wittelsbacher Platz und Brienner Straße

Das Handwerkerdorf auf dem Odeonsplatz wird am Samstag um 13 Uhr von OB Dieter Reiter eröffnet. In Schauwerkstätten zeigen Handwerksbetriebe sowie Auszubildende von rund 20 Innungen ihr Können.

Ein umfassendes Sportprogramm von Balance-Spielen über Rolli-Korbball bis hin zu Jonglagen, Kleinfeld-Fußball und Soccer-Angeboten stellt das Referat für Bildung und Sport auf die Beine. Es findet entlang der Brienner Straße statt und endet am Wittelsbacherplatz mit Münchens größter Open-Air-Tanzfläche. Hier laden verschiedene Münchner Tanzschulen zu einer Mitmach-Tanzparty bis in die Abendstunden ein.

Das Referat für Bildung und Sport informiert im Rahmen eines Gewinnspiels über die Aufgaben und Leistungen des Referats. Zusätzlich gibt es Infos zur bevorstehenden UEFA EURO 2024 – auch das offizielle Maskottchen Albärt wird am Samstag, 8. Juni, 14 Uhr, am Infostand an der Ecke Brienner Straße/Ludwigstraße anzutreffen sein.

Vor der Kulisse von Theatinerkirche, Residenz, Feldherrnhalle spielt sich echtes Volksfestvergnügen mit Karussells, Wurfbuden, Ständen mit süßen und salzigen Volksfestspezialitäten und dem Riesenrad auf dem Wittelsbacher Platz ab. Eine Fahrt in den Gondeln, die bis auf 50 Meter Höhe schweben, ermöglicht einen Panaromarundblick über die Stadt. Die Gondeln können auch mit dem Rollstuhl befahren werden.

Was sonst noch alles los ist in der Stadt

Verstreut über das Stadtgeburtstagsareal sind große Bilderrahmen aufgestellt. Sie bieten genügend Platz, um dahinter eine ganze Familie oder Freundesgruppe zu versammeln und ein gemeinsames Erinnerungs-Selfie zu schießen.

Straßenkünstler und -musiker sorgen in der Festmeile für Geburtstags-überraschungen. Auch die historische Stadtwache der Würmesia ist unterwegs.

An beiden Tagen werden kostenfreie Altstadt- und Themen-Rundgänge wie „Sprinten und Bummeln“ oder „Fußball, Fingerhakeln und Wellenreiten“ angeboten. Informationen zu den Führungen gibt es am Stand vor der Tourist Information im Rathaus.

Das Erzbistum München und Freising feiert zeitgleich mit dem Stadtgeburtstag das Bennofest mit einem Programm in der Kaufingerstraße und auf dem Dom-Vorplatz. Die Heiligsprechung des Münchner Stadtpatrons jährt sich 2024 zum 501. Mal. Weitere Infos unter www.bennofest.de.

Informationen zum Stadtgründungsfest

Detaillierte Informationen zum Programm des Stadtgründungsfests finden sich unter einfach-muenchen.de/stadtgeburtstag. Ein kostenloser Programm-Flyer ist in der Tourist Information am Marienplatz und in der Stadt-Information im Rathaus erhältlich.