EXEMPLA 2023: Beispielhaftes Bootsdesign

Handwerk lernt man nicht aus Büchern. Deshalb bietet die EXEMPLA 2023 traditionell nicht nur handwerkliche Spitzenprodukte. In „lebenden Werkstätten“ können die Handwerker und Handwerkerinnen außerdem ihr ganzes Können zeigen, indem sie es live vorführen. Das Thema 2023: der Bootsbau. Vom 08. bis zum 12. März 2023 bekommen Bootsbauer und Segelmacher, Restauratoren und Schiffsbau-Ingenieure in Halle B1 ihr eigenes Forum. Besucherinnen und Besucher dürften sich auf Plätten und Elektroboote freuen, auf Rennruderboote aus Kunststoff und restaurierte Segelbootklassiker. Die Aussteller kommen vom Chiemsee und aus Bremerhaven, aus Dänemark und Sibirien.

Hunderte von Seen, Flüssen, Kanälen und die Küsten an Nord- und Ostsee machen Deutschland zu einem wichtigen Standort für den Boots- und Schiffsbau. Es ist ein Bereich, in dem sich das Handwerk zu voller Pracht entfalten kann. „Bootsbau ist die Königsklasse handwerklicher Gestaltung“ sagt Wolfgang Lösche, Leiter der Abteilung für Messen und Ausstellungen der Handwerkskammer für München und Oberbayern, die die Sonderschau organisiert. Ob im Freizeit- oder Sportbereich: Hochwertige Materialien und Verarbeitung sorgen für höchste Belastbarkeit, zugleich spielt die Gestaltung eine wesentliche Rolle. Denn mal ehrlich: Ein Boot, das nicht schön ist, ist wie ein Segeltörn ohne Wind.

Eines der Highlights der EXEMPLA 2023 sind die Kanus aus Birkenrinde von Artem Lemberg. Der Zimmerer und Bootsbauer aus der sibirischen Taiga baut die Kanus in der Tradition seiner Heimat. Die Bauweise ist einzigartig: Anders als die meisten modernen Boote werden Birkenrindenkanus von außen nach innen gebaut: Erst wird die äußere Form gefertigt und mit Fichtenwurzeln vernäht. Dann wird ein Gerüst aus gespaltenem Holz in diese Rindenform eingekeilt. Zur Abdichtung dient eine Paste aus Kiefernharz, Birkenteer, Asche und Bienenwachs. Damit besteht das Birkenrindenkanu aus rein natürlichen Materialien. Es ist absolut nachhaltig und kann bei entsprechender Pflege über mehrere Generationen dienen. Auf der EXEMPLA wird Artem Lemberg vorführen, wie ein Birkenrindenkanu entsteht.

Wer je mit Rudern zu tun hatte, kennt den Namen Empacher nur zu gut: Die Firma aus Eberbach bei Heidelberg baut Rennruderboote der Spitzenklasse. Über die Hälfte aller Teilnehmer an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen rudern in Empacher-Booten. Erstmals machte die Firma 1968 in Mexiko mit dem Gewinn der olympischen Silbermedaille auf sich aufmerksam. Der Durchbruch kam 1972 in München, als die erste Goldmedaille im Rudern an ein Kunststoff-Ruderboot ging. Seither wurden mehr als 1000 internationale Wettbewerbe in Empacher-Booten gewonnen. Besonderen Wert legt die Firma auf den Austausch mit den Trainern und Sportlern.

Die Firma Avantgarde Technologie ist Experte für Ruderboote für den Freizeitsport in modernster Faserverbundtechnologie. Alle Boote werden in der Manufaktur in Gilching handgefertigt. Sie bestehen aus 100% Kohlefaser und werden in Sandwichkonstruktion hergestellt, sowie im Vakuumverfahren konsolidiert. Eine echte Besonderheit der Ruderboote ist ihr Gleitausleger. Im Vergleich zum Rollsitz minimiert der Gleitausleger die Gefahr falscher Bewegungsabläufe und gesundheitlicher Schäden. Außerdem kann die Körperkraft des Ruderers besser umgesetzt werden. Da der Ruderer beim Gleitausleger fest im Boot sitzt, wird weniger Gewicht bewegt und das Boot liegt ruhiger im Wasser. Mit nur 480 cm Länge ermöglicht das System außerdem einen problemlosen Dachtransport. Auf der EXEMPLA 2023 wird Avantgarde Technologie an der Vakuumierung eines Ruderbootes arbeiten.

Die Tradition der Bootswerft Heistracher auf der Nordseite der Fraueninsel im Chiemsee geht auf das Jahr 1890 zurück. Anfangs baute man vor allem Lastkähne und Plätten für das Kloster und die Fischer der Insel, später wurden auch Vergnügungsboote ins Programm genommen. Neuen Werkstoffen und Bauweisen gegenüber war man stets aufgeschlossen. Schon früh arbeitete man mit Bootsbausperrholz, entwickelte spezielle Boote für Elektromotoren mit widerstandsarmen Verdrängerrümpfen oder kombinierte Boote aus stabilem und kostengünstigem Glasfaser-Kunststoff mit einem Deck aus Mahagoniholz. In vierter Generation wird das Unternehmen nun von Peter Heistracher geführt. Auf der EXEMPLA wird er eine Chiemseeplätte ausstellen und an einem Elektro-Motorboot arbeiten.

Die dänischen Firma ElvstrømSails ist bekannt für die hohe Qualität ihrer maßgeschneiderten Segel. Gegründet wurde die Segelmacherei vom mehrfachen Olympiasieger und Segel-Weltmeister Paul Elvstrøm. Was 1964 eine Nähmaschine im Keller seines Elternhauses war, ist heute eine Firma mit fast 100 Mitarbeitern und zwei Tochtergesellschaften in Frankreich und England. Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit gehören zu den Grundsätzen von Elvstrøm. Die Produktionsanlagen werden ausschließlich mit Strom aus Windkraftanlagen betrieben. Außerdem gelang es der Firma, das weltweit erste Segel aus recycelten Plastikflaschen herzustellen.

Wolfgang Meiler aus Gauting hat sich auf die Reparatur und Restaurierung alter Holzboote spezialisiert. Restaurierungsaufträge erreichen ihn aus der ganzen Welt. Kernsanierung heißt, dass jede einzelne Planke und Wange ausgebaut, überprüft und ggf. ersetzt wird. Anschließend wird das Ganze wieder zusammengesetzt, lackiert und poliert, bis jede Pore des Holzes wasserdicht verschlossen ist. Für diese Arbeit braucht man nicht nur Geschick und Erfahrung, sondern vor allem auch Geduld: 2000 Arbeitsstunden sind bei einer Sanierung nicht selten. Auf der EXEMPLA wird Wolfgang Meiler einen Mast restaurieren.

Wichtig für die Fortbewegung auf dem Wasser ist neben einem guten Boot vor allem die Orientierung. Die Firma Cassens & Plath aus Bremerhaven präsentiert auf der EXEMPLA 2023 Magnetkompasse, Sextanten und andere nautische Präzisionsinstrumente. Navigationsgeräte von Cassens & Plath weisen Seefahrern bereits seit mehr als 100 Jahren den Weg über die sieben Weltmeere. Ein Sextant ermöglicht eine Positionsbestimmung, die es mit der Genauigkeit eines GPS-Signals aufnehmen kann. Kugelkompasse von Cassens & Plath sind mit einem Ethanolgemisch gefüllt, welches sie temperaturstabil, schock- und vibrationsfest macht. Bis heute werden alle Produkte in Deutschland hergestellt und in Handarbeit montiert, justiert und geprüft. Auf den Einsatz von Kunststoff wird so weit wie möglich verzichtet.

Selbstverständlich ist auf der EXEMPLA auch die Boot- und Schiffbauerinnung Bayern vertreten sowie die Landesberufsschule für Bootsbauer, Berufsschule der Handwerkskammer Lübeck. Hier können sich Interessierte über die Ausbildung zum Bootsbauer oder weiterführende Qualifizierung wie zum Beispiel zum Schiffsbauingenieur informieren. Die vielfältigen Berufsfelder für Bootsbauer reichen vom Bootsmann auf Privatyachten über eine Tätigkeit als Segellehrer bis zum Flugzeugbauer oder Produktdesigner.

Träger der Sonderschau EXEMPLA ist die Handwerkskammer für München und Oberbayern. Die Ausstellung wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.