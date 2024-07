Explosion in einer Bäckerei – Putzbrunn

Am Montag, 08.07.2024, gegen 06:10 Uhr, kam es in einer Bäckerei in Putzbrunn zu einer Explosion, weshalb dortige Anwohner die Feuerwehr und den Polizeinotruf 110 verständigten.

Dort eingetroffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass es zuvor zu einer Verpuffung gekommen war, es aber nicht brannte.

Durch diese Verpuffung bzw. Explosion wurden keine Personen verletzt. Die Bäckerei selbst wurde beschädigt und das Mauerwerk des Gebäudes mit den darüberliegenden Wohnungen in der Statik beeinträchtigt. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Explosionsursächlich dürfte nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ein elektrisches Gerät in der Bäckerei gewesen sein. Das Gebäude selbst wurde durch einen Sachverständigen des Technischen Hilfswerks begutachtet, der nach Prüfung angab, dass das Gebäude weiterhin bewohnt werden kann.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) führt die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Explosionsursache.