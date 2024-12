Fahrplanwechsel am Mittwoch, 1. Januar 2025

Am Neujahrstag, Mittwoch, 1. Januar 2024, tritt der Jahresfahrplan 2025 in Kraft. Die MVG empfiehlt allen Fahrgästen, die Fahrpläne „ihrer“ Linien oder die Abfahrtsanzeigen an den häufig genutzten Haltestellen zu prüfen. Ganz unkompliziert geht das unter mvg.de/meinhalt oder in der App MVGO.

Die Änderungen ab 1. Januar 2025 im Überblick (Auswahl):

U-Bahn

Die MVG nimmt laufend neue Züge in Betrieb. Die neuen durchgehenden Fahrzeuge bieten mehr Platz für Fahrgäste und ersetzen nach und nach ältere Doppeltriebwagen.

U3 : In der Hauptverkehrszeit wird das Angebot im Abschnitt Olympiazentrum – Moosach auf einen 5-Minuten-Takt verdoppelt. Alle bisher am Olympiazentrum endenden oder beginnenden Züge werden bis Moosach Bf. verlängert. Dadurch verbessert sich das Angebot insbesondere am Verkehrsknotenpunkt Moosach mit Anschluss zur S-Bahn.

: Die U4 fährt zukünftig ganztägig als Langzug. Dadurch wird die Kapazität um ein Drittel erhöht. U6: Im Abschnitt Garching-Forschungszentrum – Fröttmaning wird das Angebot mit Beschluss des Kreistags am Samstag auf einen ganztägigen 20-Minuten-Takt zurückgenommen. Bei Fußballspielen und zum Oktoberfest werden Verstärkerfahrten angeboten.

U-Bahn-Nachtverkehr

Im neuen Jahr gibt es am Wochenende einen durchgängigen U-Bahnbetrieb in der Nacht in den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag sowie vor Feiertagen. In der Innenstadt besteht alle 15 Minuten eine Fahrmöglichkeit pro Richtung. Die erste Nacht mit dem neuen Fahrplan ist die Nacht von Freitag, 3. Januar, auf Samstag, 4. Januar.

Die Linien U2 , U3 und U5 fahren jeweils im 30-Minuten-Takt und treffen sich an den zentralen Umsteigebahnhöfen (Hauptbahnhof, Odeonsplatz beziehungsweise Sendlinger Tor) sowie am Scheidplatz (U2/U3) und am Innsbrucker Ring (U2/U5).

Nachtbus

Die Verlängerung des U-Bahnbetriebs hat an Wochenendnächten geringfügige Anpassungen des parallelen Nachtbusnetzes zur Folge:

Der Nachtbus N40 verkehrt in den betreffenden Nächten künftig nur noch im Abschnitt Münchner Freiheit – Kieferngarten. Den südlichen Abschnitt ersetzt die U6.

verkehrt in den betreffenden Nächten künftig nur noch im Abschnitt Münchner Freiheit – Kieferngarten. Den südlichen Abschnitt ersetzt die U6. Der Nachtbus N41 bedient am Wochenende nur noch den Abschnitt Harras – Fürstenried West. Den nördlichen Abschnitt ersetzen U2 und U3. Im Abschnitt Hatzelweg – Stäblistraße wird der Linienweg an allen Betriebstagen erweitert und stellt über die Haltestelle Forstenieder Allee einen zusätzlichen Anschluss zur U3 her.

bedient am Wochenende nur noch den Abschnitt Harras – Fürstenried West. Den nördlichen Abschnitt ersetzen U2 und U3. Im Abschnitt Hatzelweg – Stäblistraße wird der Linienweg an allen Betriebstagen erweitert und stellt über die Haltestelle Forstenieder Allee einen zusätzlichen Anschluss zur U3 her. Der Nachtbus N45 verkehrt an den Wochenendnächten künftig nur noch im Abschnitt Karlsplatz (Stachus) -Waldperlach. Den Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Münchner Freiheit ersetzen U3 und U6.

verkehrt an den Wochenendnächten künftig nur noch im Abschnitt Karlsplatz (Stachus) -Waldperlach. Den Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Münchner Freiheit ersetzen U3 und U6. Beim Nachtbus N76 wird der Linienweg im Bereich Petuelring/Olympia-Einkaufszentrum geringfügig angepasst. Die Linie fährt zukünftig via Georg-Brauchle-Ring und Olympia-Einkaufszentrum statt über Oberwiesenfeld. Damit besteht Anschluss an die Nachttram N27 und die U1 am OEZ.

Außerdem gibt es eine weitere Änderung bei einer Nachtbuslinie:

Der Nachtbus N71 fährt weiterhin auf seinem Linienweg innerhalb der Stadt München. Der Abschnitt Karlsfelder Straße (Stadtgrenze) – Karlsfeld, Gartenstraße entfällt mit Beschluss des Kreistags.

Die Nachtbus-Linien (mit Ausnahme der Ringlinie N80/N81) fahren an den Wochenendnächten weiterhin im Takt 30

Bei den Nachttram-Linien bleibt das Fahrplanangebot mit ihrem Rendezvous alle 30 Minuten am Karlsplatz (Stachus) unverändert bestehen.

Tram

Auch bei der Tram nimmt die MVG laufend neue Fahrzeuge in Betrieb. Die vierteiligen Trams haben mehr Kapazität und ersetzen schrittweise die kleineren dreiteiligen Züge.

Die Tram 12 wird verlängert und fährt ganztags alle 10 Minuten ab Scheidplatz weiter über die Parzivalstraße bis Schwabing Nord im Takt 10. Damit entstehen neue Direktverbindungen von der Parkstadt Schwabing zur U2 am Scheidplatz, so ist auch der Hauptbahnhof mit nur einem Umstieg erreichbar.

wird verlängert und fährt ganztags alle 10 Minuten ab Scheidplatz weiter über die Parzivalstraße bis Schwabing Nord im Takt 10. Damit entstehen neue Direktverbindungen von der Parkstadt Schwabing zur U2 am Scheidplatz, so ist auch der Hauptbahnhof mit nur einem Umstieg erreichbar. Tram 16/17: Voraussichtlich im Frühjahr 2025 kann die Tram 17 wieder über die Ludwigsbrücken und damit auf dem regulären Linienweg über Max-Weber-Platz und Isartor fahren. Damit kehrt auch die Tram 16 wieder auf ihre gewohnte Strecke durchs Lehel zurück.

Bus

Als Reaktion auf die gestiegene Fahrgastnachfrage sind beim Bus ab dem Fahrplanwechsel auf mehreren Linien größere Fahrzeuge unterwegs.

Der Bus 57 wird montags bis samstags tagsüber auf einen Takt 10 verdichtet.

Der Bus 139 hält bereits seit dem 10. September 2024 an der neuen Haltestelle Anneliese-Fleyenschmidt-Straße in der Hochäckerstraße.