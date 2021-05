Fahrzeugbrand auf der A99

Am frühen Abend ist ein Feuer im Motorraum eines fahrenden Pkw ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand. Glück hatte gestern ein Fahrer, der mit seinem silbernen Mercedes am Kreuz München-West auf der A99 unterwegs war. Kurz vor der Ausfahrt Lochhausen bemerkte er, dass starker Rauch aus der Motorhaube kam. Daraufhin verließ der Fahrer die A99, stellte das Auto in der Ausfahrt von Lochhausen ab und verständigte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ankamen, stand der Mercedes bereits in Vollbrand. Ausgerüstet mit Atemschutzgeräten und einem Schaumrohr konnten sie das Feuer löschen. Um alle Bereiche im Motorraum zu erreichen, öffnete die Feuerwehr die Motorhaube mit Hilfe eines Rettungsspreizers.

Der Mann, der am Steuer saß, kam mit dem Schrecken davon. Verletzte gab es somit nicht. Der Schaden kann mit etwa 10.000 EUR beziffert werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es bei dem Einsatz nicht.