Festival-Zeit in Oberbayern: Elf unvergessliche Outdoor-Highlights in 2023

Bis zum Morgengrauen tanzen, am Lagerfeuer die Zeit vergessen oder sich sportlich austoben und ausprobieren – beim Biken, Gleitschirmfliegen oder 24 Stunden Wandern. Bunt, authentisch, mit Liebe zum Detail – das beschreibt die oberbayerischen Festivals wohl am besten. Von Juni bis September entführen besondere Outdoor-Highlights in der ganzen Region in fremde Welten, lassen die Zeit stillstehen und schaffen Momente, die noch lange in Erinnerung bleiben. Festival-Gänger jeder Art und jeden Alters erwarten hochkarätige Künstler:innen aus aller Welt, atemberaubende Shows und unvergessliche Erlebnisse mit Gleichgesinnten.

1. Dachauer Musiksommer

Von 9. Juni bis 15. Juli wird die Dachauer Altstadt zur Bühne! Nach dem jährlichen Auftakt „Jazz in allen Gassen“ warten weitere musikalische Highlights auf die Gäste: Für das „Barockpicknick“ wird der prächtige Hofgarten des Dachauer Schlosses zur Kulisse eines besonderen Formats: Live-Musik zu Picknick bei Kerzenschein. Ein einzigartiges Ambiente bietet Jahr für Jahr auch die Konzertreihe auf dem Rathausplatz. Maximal 1.500 Gäste finden hier Platz. So entsteht eine besonders intime Atmosphäre zwischen Band und Publikum.

Termin: 9. Juni bis 15. Juli

Ort: Stadt Dachau – Altstadt

Tickets: Barockpicknick: 10 €

Konzerte: 30 € zzgl. VVK-Gebühren

Tickets sind nur im Vorverkauf online und bei allen Vorverkaufsstellen von München Ticket erhältlich

Weitere Infos: dachau.de/kultur/veranstaltungen/dachauer-musiksommer.html

2. Chiemgau Alm Festival

Jazz, Rock und traditionelle Volksmusik am Berg, dazu Brotzeit und Panoramablick: Von 25. Juni bis 9. Juli verwandeln sich die Almen und Berggasthöfe entlang der Chiemgauer Gipfel in einzigartige Konzertbühnen. So gut wie alle Musikgruppen stammen aus der Region. Eröffnet wird das Chiemgau Alm Festival heuer auf der Schwarzachenalm in Ruhpolding. Darauf folgen weitere hochkarätige Konzerte wie etwa auf der Rechenbergalm in Unterwössen oder auf der Hefteralm in Grassau. Auch eine Bergmesse der Marquartsteiner Bergwacht steht auf dem Programm.

Termin: 25. Juni bis 9. Juli 2023

Ort: www.chiemsee-chiemgau.info/alm-festival

Kosten: frei, bei jedem Konzert werden Festivalmarkerl à fünf Euro zum freiwilligen Kauf

angeboten.



3. Fluss Festival Wolfratshausen

Am Flussufer an der Alten Floßlände in Wolfratshausen findet dieses Jahr bereits zum sechsten Mal das Fluss Festival statt. Die besondere Location am Wasser in Kombination mit Kunst und Kultur sowie der vielfältigen Einbindung der Wolfratshauser Bürger:innen bilden den Rahmen für das bunte Programm: Von amüsantem Kabarett über grandiose Konzerte bis zu spektakulären Shows – 15 Künstler:innen aus Nah und Fern sorgen unter dem muschelförmigen Opera-Zelt für beste Sommer-Stimmung.

Termin: 7. bis 13. Juli 2023

Ort: Alte Floßlände, Wolfratshausen

Tickets: ab 24 €, vereinzelte Veranstaltungen wie Familientag und Frühschoppen sind frei

Weitere Infos: flussfestival.wolfratshausen.de

4. Kaltenberger Ritterturnier

Hexen, Ritter und Gauklernächte: Von Luitpold Prinz von Bayern im Jahr 1980 ins Leben gerufen, zieht das Kaltenberger Ritterturnier noch immer Jahr für Jahr tausende Schaulustige an. Mit viel Liebe inszeniert, laden Musik, Handwerk und Gaukelei zum Mitmachen, Schauen und Staunen ein. Die Krönung ist das große Ritterturnier. Waghalsige Reiter stürmen die Arena, Feuer, Licht und Musik lassen alle Sinne beben. Eine Liveshow der Extraklasse – und mit einer Premiere in 2023: Erstmals übernimmt Ludovic Gortva die Rolle des legendären schwarzen Ritters.

Termin: drei Wochenenden von 14. bis 30. Juli

Ort: Schloss Kaltenberg, Geltendorf

Tickets: ab 44,90 €

Weitere Infos: ritterturnier.de



5. Fun & Fly Outdoor- & Gleitschirmfestival, Lenggries

Adrenalin pur erwartet Klein und Groß beim Outdoor- & Gleitschirmfestival in Lenggries. Auf dem Programm: 18 Outdooraktivitäten – darunter Bike-Kurse, Erlebnis-Wanderungen und Rafting-Touren, GreifvogelShows und ein Zirkus zum Mitmachen. Für alle, die es in luftige Höhen zieht, bietet das Gleitschirmtestival Produktberatungen, Vorträge und natürlich Tandemflüge an. Den inspirierenden Rahmen bilden sechs LiveVorträge von Outdoor-Größen wie Thomas Huber sowie das BOFF Open Air Kino. Für manche Aktivitäten ist eine Vorabbuchung erforderlich.

Termin: 22. & 23. Juli 2023

Ort: Brauneck-Talstation, Lenggries

Eintritt: je nach Ticketkategorie zwischen 15 und 110 €

Weitere Infos: www.fun-fly-lenggries.de

6. Taktraumfestival, Ingolstadt

Festival-Fans dürfen sich freuen: Nachdem das Taktraumfestival eigentlich für 2023 abgesagt wurde, kehrt es nun doch für sein 10-jähriges Jubiläum nach Ingolstadt zurück. Umgeben von den historischen Mauern der Festungsanlage Redult Tilly lädt das vielfältige Line-Up zum Tanzen, Träumen und Genießen ein. Von Hip Hop, Alternativ Pop und Rock, bis hin zu Techno und Elektro – lokale Künstler:innen und überregional bekannte Acts verschiedenster Genres garantieren ein Musik-Erlebnis der besonderen Art.

Termin: 28. & 29. Juli 2023

Ort: Altstadt Ingolstadt

Tickets: Tagesticket ab 34 € zzgl. VVK-Gebühren

Weitere Infos: taktraumfestival.de

7. Echelon, Bad Aibling

Deutschlands größtes elektronisches Festival: Auf sechs Bühnen bringen über 100 internationale und nationale Künstler:innen das Gelände der ehemaligen NSA-Abhörstation zum Beben – atemberaubendes Bergpanorama inklusive.

Termin: 18. bis 20. August 2023

Ort: Ehemalige Kaserne, Bad Aibling

Eintritt: Tagestickets ab 54,90 €

Weitere Infos: echelon-festival.de

8. Seefeste der Alpenregion Tegernsee-Schliersee

Beim Sommer in der Alpenregion Tegernsee-Schliersee denkt man wohl automatisch an die Seefeste rund um Tegernsee, Spitzingsee und Schliersee – an die schwimmenden Bühnen, die Fischerstecher, das bunte Treiben auf den Straßen und den Duft der vielen Schmankerlstände. Und natürlich an das Feuerwerk – das farbenfrohe Spektakel und der Höhepunkt eines jedes Seefestes. Der Eintritt ist frei.

Termine/Ort: 11. Juli 2023, Rottach-Egern

25. Juli 2023, Stadt Tegernsee

28. bis 30. Juli 2023, Schliersee

19. August 2023, Bad Wiessee

19. August 2023, Spitzingsee

Weitere Infos: tegernsee-schliersee.de/die-seefeste

9. SUPERBLOOM Festival München

Nach dem erfolgreichen Auftakt in 2022 geht das SUPERBLOOM Festival im September 2023 in die zweite Runde. Rund 50.000 Besucher:innen kamen im Vorjahr auf dem Festivalgelände im Olympiapark und Olympiastadion zusammen, um zu den Songs nationaler und internationaler Künstler:innen zu tanzen, bekannten Podcaster:innen zu folgen oder sich in einer der vielen Experience-Areas inspirieren zu lassen.

Kaum verwunderlich also, dass sich das Event den Titel „Best New Festival” bei den „European Festival Awards” sichern konnte. Auch dieses Jahr dürfen sich die Gäste auf ein einzigartiges und facettenreiches Potpourri aus Musik, Performance, Podcasts und Workshops sowie ein hochkarätiges Line-Up freuen – darunter Peter Fox, Ava Max, Imagine Dragons, Martin Garrix, Marteria, Lost Frequencies und viele mehr.

Termin: 02. & 03. September 2023

Ort: Olympiapark & Olympiastadion München

Eintritt: Tagesticket Erwachsene ab 119 €

Weitere Infos: superbloom.de

10. Erdinger Herbstfest

Das traditionelle Volksfest ist wohl die ursprünglichste Form des Festivals und darf auf der Liste der oberbayerischen Outdoor-Highlights natürlich nicht fehlen: Das Erdinger Herbstfest ist nach München und Rosenheim das drittgrößte Volksfest in Oberbayern. Seine Geschichte reicht bis 1816 zurück. Bis heute versetzt es Erding mit den Festzelten von Erdinger Weißbräu und Fischer´s Stiftungsbrauerei, den großen und kleinen Fahrgeschäften, einem Café-Zelt und diversen Marktbuden und Schaustellern zehn Tage lang in den Ausnahmezustand.

Termin: 25. August bis 03. September 2023

Ort: Volksfestplatz Erding

Eintritt: frei

Weitere Infos: erding.de/bildung-kultur/herbstfest

11. Wander-Festival Berchtesgaden

Im September ist Berchtesgaden bereits zum 13. Mal Treffpunkt für alle Langzeitwanderfans. Der Watzmann mit dem Hocheck und der Untersberg mit dem Berchtesgadener Hochthron bilden die beeindruckende Kulisse des alpinen Events. Ob „natürlich alpin“ oder „extrem“, 12 oder 24 Stunden lang – je nach sportlichem Ehrgeiz stehen vier Touren zur Wahl. Für die 12-Stunden-Wanderer gibt es dieses Jahr eine Premiere: Die erste Nachtwanderung – der Untersberg

bei Mondschein. Der Sonnenaufgang vor der Kulisse der Berchtesgadener Alpen ist die Krönung zum Abschluss.

Termin: 22. bis 24. September 2023

Ort: Marktplatz Berchtesgaden

Eintritt: Tickets ab 95 €

Weitere Infos: www.24h-trophy.de/13-berchtesgadener-land-wander-festival/