Festnahme eines Tatverdächtigen nach Brandstiftung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

Am Montag, 05.02.2024, gegen 18:00 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr München wegen eines brennenden Christbaums an einer Sammelstelle für Christbäume verständigt. Während der Löscharbeiten kam ein 42-jähriger kroatischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr zu und bog aus bislang unbekannten Gründen den Scheibenwischer so um, dass dieser nicht mehr funktionsfähig war.

Daraufhin wurde durch die Feuerwehr die Polizei verständigt. Da sich der 42-Jährige gegenüber den eingetroffenen Polizeibeamten nicht ausweisen konnte und sich zudem äußerst aggressiv und unkooperativ verhielt, wurde ihm die vorläufige Festnahme erklärt. Beim Einsteigen in das Polizeifahrzeug trat er einen Polizeibeamten gegen das Schienbein. Hierbei wurde der Beamte leicht verletzt.

Der 42-Jährige steht außerdem in Verdacht, den Christbaum in Brand gesetzt zu haben. Er wurde der Haftanstalt im Polizeipräsidium München überstellt und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Brandstiftung angezeigt. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt zur Prüfung der Haftfrage.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.