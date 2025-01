Festnahme nach sexueller Belästigung – Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19. Januar) hat ein 28-Jähriger eine 21-Jährige am Münchner Hauptbahnhof sexuell belästigt. Die Frau wandte sich hilfesuchend an eine Präsenzstreife der Bundespolizei.

Gegen 00:30 Uhr hielten sich die 21-jährige deutsche Geschädigte und der 28-jährige somalische Tatverdächtige in der alten Schalterhalle des Münchner Hauptbahnhofes auf. Der Somalier bot der Frau zunächst eine Decke an und legte sich zu ihr. Dabei nutzte er die Gelegenheit, sie unsittlich und gegen ihren Willen zu berühren. Die 21-Jährige entfernte sich daraufhin und wandte sich hilfesuchend an Einsatzkräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion München, die an diesem Wochenende die Bundespolizeiinspektion München unterstützt. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen festgenommen und zur Dienststelle der Bundespolizei in der Denisstraße gebracht werden. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 3 Promille. Die zuständige Staatsanwaltschaft entschied, den einschlägig vorbestraften wohnsitzlosen Mann noch heute dem Haftrichter vorzuführen.