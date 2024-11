Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Bandendiebstahl von Pkw in Grünwald

Am Freitag, 22.11.2024, gegen 01:30 Uhr, wurde die Polizei von Zeugen über einen verunfallten Pkw Mercedes in Oberhaching informiert. Eine zum Unfallort beorderte Streife stellte fest, dass der Pkw offensichtlich aufgrund der glatten Fahrbahn gegen einen Baum geprallt war. Der Pkw war leer und die Fahrertür stand offen. Am Fahrzeug waren unterschiedliche Kennzeichen angebracht. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen wurden Fahndungsmaßnahmen nach dem bis dato unbekannten Fahrzeugführer eingeleitet.

Im Zuge dessen konnte in der Nähe des Unfallortes eine stark unterkühlte männliche Person im Schnee liegend angetroffen werden. Durch den ebenfalls hinzugezogenen Rettungsdienst wurde eine sehr niedrige Körpertemperatur gemessen, weshalb bei längerer Liegezeit Lebensgefahr bestanden hätte.

Bei der Person handelt es sich um einen 43-jährigen polnischen Staatsangehörigen, bei dem Betäubungsmittel aufgefunden wurden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme sowie der weiteren Ermittlungen wurde der Halter des Pkw kontaktiert. Dabei musste er feststellen, dass sein Fahrzeug entwendet worden war. Der 43-Jährige wurde deshalb nach einer ärztlichen Behandlung vorläufig festgenommen.

Außerdem gab der Halter des Fahrzeuges an, dass sein Geldbeutel aus dem Fahrzeug fehlen würde, indem sich ein Ortungsgegenstand befand. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit Beteiligung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord konnte gegen 10.20 Uhr an einer Tankstelle in Erding ein verdächtiger Pkw mit zwei männlichen Insassen festgestellt werden.

Als die Insassen kontrolliert werden sollten, flüchteten diese mit dem Pkw, woraufhin es zu einer Nachfahrt kam. Dabei wurde mehrfach die Geschwindigkeit überschritten sowie Verkehrszeichen missachtet. In Neufahrn wurde der Pkw in einer Sackgasse abgestellt. Dabei konnten die Insassen festgenommen werden.

Bei den beiden Insassen handelt es sich um einen 40-Jährigen sowie einen 47-Jährigen, beide ebenfalls aus Polen. Beim 47-Jährigen wurden ebenfalls Betäubungsmittel aufgefunden. Alle drei Tatverdächtige wurden der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Ermittlungsrichter erließ mittlerweile Haftbefehle.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 51 (Bandendiebstahl) geführt.