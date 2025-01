Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach mehreren Trickdiebstählen – Stadtgebiet München

Ende September 2024 wurden der Münchner Polizei im Stadtgebiet München eine Serie

von Trickdiebstählen bekannt, die sich durch einen besonderen Modus Operandi

auszeichnete. Die Täter, eine Gruppe aus mehreren männlichen und weiblichen zum Teil

bislang unbekannten Personen, traten in wechselnder Zusammensetzung auf, klingelten

an Wohnungstüren und gaben sich als „neue Nachbarn“ aus. Durch diese Täuschung

gelang es ihnen, das Vertrauen der meist älteren Bewohnerinnen und Bewohner zu

gewinnen und sich so Zutritt zu den jeweiligen Wohnungen zu verschaffen.

In den Wohnungen wurden im Anschluss die Räumlichkeiten unbemerkt durchsucht und

Wertgegenstände, teilweise auch Bargeld, entwendet. Die Geschädigten bemerkten die

Diebstähle erst im Nachgang und meldeten dies der Polizei.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 51 wurden

bislang insgesamt 18 Fälle bekannt, bei denen sich die Täter im gesamten Stadtgebiet

(u.a. Harlaching, Gern, Solln und Bogenhausen) Zutritt zu Wohnungen verschafft haben.

Dabei wurden nach jetzigem Kenntnisstand in drei Fällen Schmuck, Bargeld und Uhren in

einem Wert im vierstelligen Bereich entwendet. In 15 Fällen blieb es beim Versuch, bzw.

kann die Tatbeute noch nicht beziffert werden.

Die Polizei arbeitete seitdem intensiv an der Aufklärung der Taten und konnte jetzt zwei

Tatverdächtige ermitteln. Ein 22-jähriger Tatverdächtiger aus Ludwigshafen am Rhein und

eine 20-jährige Tatverdächtige aus Heidelberg wurden von der Münchner Polizei in einem

Hotel in der Schwanthaler Höhe angetroffen.

Nach Durchführung aller erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und nach Entscheidung

der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen.

Sie wurden wegen eines schweren Bandendiebstahls angezeigt.

Die Ermittlungen des Kommissariats 51 in dieser Sache dauern bis dato an.