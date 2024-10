Feuerwehrausstellung feiert Wiedereröffnung

Nach einer langjährigen Umbauphase öffnet die Feuerwehrausstellung in der Isarvorstadt wieder ihre Türen. Am Mittwoch, den 16. Oktober 2024, fand um 10:00 Uhr am Unteren Anger die feierliche Eröffnung statt. Bereits seit 2019 war die Ausstellung aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten geschlossen. Doch jetzt erstrahlt die Ausstellung in neuem Glanz und bietet Besucher*innen wieder die Möglichkeit, tief in die Geschichte der Feuerwehr einzutauchen.

Während des feierlichen Openings zeigte sich Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble besonders stolz: “Es ist eine zeitgemäße Ausstellung, die einerseits eine Historie aber auch in unterschiedlichen Aspekten den Entwicklungsbogen hin zur Neuzeit zeigt.” Auch die Kreisverwaltungsreferentin Frau Dr. Hanna Sammüller-Gradl lobte die neuen Räumlichkeiten und betonte: “Ich freue mich wirklich, den Münchnerinnen und Münchnern diese Ausstellung zeigen zu können und ich bin mir ganz sicher, so schön, wie sie geworden ist, wird sie nicht nur Münchnerinnen und Münchner anziehen, sondern letztlich auch Feuerwehr-Fans aus ganz Bayern”.

“Die Ausstellung ist informativ, didaktisch, anschaulich, multimedial, interaktiv, aktuell, begehbar und erlebbar. Sie soll das Interesse neuer Zielgruppen wecken – auch um den Nachwuchs der Feuerwehr zu fördern”, ergänzte Amelie von Büdingen vom Büro für Gestaltung Frank Abele. Das Feuerwehrmuseum wurde am 7. Juli 1979 eröffnet. Zuvor entwarf Oberbranddirektor Günther Hölzl das Konzept für das Museum. Der Bau erfolgte weitgehend durch Feuerwehrangehörige selbst. 1984 wurde das Museum um eine spektakuläre Attraktion erweitert: die ausgebrannte U-Bahn, die an den verheerenden Brand von 1983 erinnert.

Mit rund 1.500 Exponaten, darunter beeindruckende Dioramen und die originale U-Bahn, entwickelte sich das Museum zu einer beliebten Anlaufstelle für Feuerwehrinteressierte. Die jährlich 20.000 bis 25.000 Besucher*innen, zu denen auch zahlreiche Schulklassen und Teilnehmer*innen der “Langen Nacht der Münchner Museen” gehörten, zeugen vom großen Interesse an der Sammlung. Seit April 2019 blieb das Museum jedoch aufgrund der Sanierungsarbeiten geschlossen, nachdem bereits 2013 eine Neugestaltung geplant wurde. Die Finanzierung in Höhe von etwa 45.000 Euro übernahm der Förderverein “Förderer der Berufsfeuerwehr München e.V.” zusammen mit dem Stadtfeuerwehrverband München.

Offiziell öffnet die neue Ausstellung am 7. Dezember 2024 für den Publikumsverkehr. Vorab haben Interessierte bereits am 19. Oktober 2024 im Rahmen der “Langen Nacht der Münchner Museen” die Gelegenheit, einen ersten Blick auf die neuen Räumlichkeiten zu werfen. Künftig wird die Feuerwehrausstellung immer samstags von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet sein, der Eintritt ist kostenlos.

Im Zuge der Umgestaltung wurde die Sammlung auf 300 Exponate reduziert, wobei der Fokus auf besonderen historischen Objekten wie alten Spritzen und einer klassischen Notrufsäule liegt. Die übrigen Ausstellungsstücke wurden an das Feuerwehrmuseum Bayern übergeben. Modernste Multimediatechnik bereichert die neue Präsentation: Besucher*innen können sich über Alarmmonitore und Videoclips über die Arbeit der Feuerwachen und bedeutende Einsätze informieren. Und auch an die kleinen Gäste wurde gedacht: Ein spezielles Programm mit einem Film zur Brandschutzerziehung sowie ein Quiz laden Kinder ein, spielerisch zu lernen.

Ohne das Engagement zahlreicher Mitarbeiter*innen der Branddirektion wäre die Wiedereröffnung der Ausstellung nicht möglich gewesen. Besonders hervorzuheben sind Stefan Kießkalt und Raphael Pohl, die maßgeblich an den Transportarbeiten beteiligt waren. Für die neue Ausstellung stammen die Texte von Markus Zawadke, Florian Hörhammer und Ulrike Hesse.

Die neugestaltete Feuerwehrausstellung wird zweifellos nicht nur Münchner*innen anziehen, sondern auch Feuerwehrbegeisterte aus ganz Bayern. Mit einem modernen Konzept, historischen Exponaten und interaktiven Angeboten bietet sie ein einzigartiges Erlebnis, das die Tradition und Bedeutung der Feuerwehr erlebbar macht.