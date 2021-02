FFP2-Masken für pädagogische Fachkräfte in Kitas und Schulen

Als Vorsorgemaßnahme gibt die Stadt an alle pädagogischen Fachkräfte in ihren städtischen Kitas und Schulen FFP2-Masken beziehungsweise medizinische Masken aus. Dies gilt in Anlehnung an die Corona-Arbeitsschutzverordnung für jeden Arbeitstag bis zum 15. März 2021. Die aktuellen staatlichen Rahmenhygienepläne für Kitas und Schulen enthalten keine Verpflichtung des Arbeitgebers für eine Ausstattung der Beschäftigten mit FFP2-Masken. Dennoch will die Landeshauptstadt München als Arbeitgeberin ihr pädagogisches Personal mit dieser freiwilligen Leistung bei ihrer wichtigen Arbeit für die Familien und für die ganze Gesellschaft bestmöglich unterstützen.

Stadtschulrat Florian Kraus:„ Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Pädagog*innen bedanken für das große Engagement, das Sie seit Wochen und Monaten tagtäglich für die Kinder in unseren Einrichtungen zeigen. Sie stehen in einem Spannungsfeld zwischen der verständlichen Sorge um die eigene Gesundheit und die Ihrer Familien sowie dem Ziel, für die Ihnen anvertrauten Kinder in Kita und Schule da zu sein und das Beste zu geben. Das sind schwierige Zeiten und mein Respekt gilt Ihrem unermüdlichen Einsatz.“