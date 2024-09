Fliegende und rollende Oldtimer bestaunen – Sonderaktionen am Wochenende in der Flugwerft Schleißheim und im Verkehrszentrum des Deutschen Museums

Historische Flugzeuge und historische Autos in Aktion: Am kommenden Wochenende bietet das Deutsche Museum gleich zwei besondere Attraktionen in seinen beiden Zweigmuseen in und um München. In der Flugwerft Schleißheim können Besucher zwischen 9 und 17 Uhr gleich drei Nachbauten der berühmten „Junkers F 13“ bestaunen. Das Flugzeug gilt als erstes Ganzmetall-Verkehrsflugzeug der Welt und absolvierte 1919 seinen Jungfernflug. Die einzige in Deutschland erhaltene Original-Maschine dieses Typs steht übrigens im Deutschen Museum auf der Münchner Museumsinsel – ist aber als Exponat nicht flugfähig.

Aber trotzdem kann man in der Flugwerft Schleißheim solche Flugzeuge in Aktion erleben: Drei nahezu originalgetreue Nachbauten der „Junkers F 13“ sind am 7. und 8. September zwischen 9 und 17 Uhr in der Flugwerft zu Besuch. Die Anmeldefrist für die kostenpflichtigen Rundflüge mit der F 13, die vom „Verein Junkers Luftverkehr“ veranstaltet werden, ist schon längst abgelaufen, aber auch der bloße Anblick eines solchen Oldtimers der Lüfte ist eine echte Attraktion. Die drei Nachbauten werden vom Flugplatz Schleißheim aus starten und landen und parken direkt vor der historischen Werfthalle der Flugwerft. Die Piloten zeigen die Flugzeuge gern her und stehen auch vor und nach den Flügen für ein Gespräch zur Verfügung.

Auch im Verkehrszentrum des Deutschen Museums auf der Theresienhöhe ist an dem Wochenende etwas geboten. Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, lädt das Museum zu einem Oldtimer-Treffen ein – die historischen Automobile werden auf dem Vorplatz des Verkehrszentrums zu sehen sein. Außerdem gibt es, passend zum Anlass, gleich drei Kuratorenführungen zur Geschichte der historischen Messehallen und der Verkehrsausstellungen in München – um 11 Uhr, 13.30 Uhr und um 15.30 Uhr.