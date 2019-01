Flughafen München: Passagierzahlen steigen 2018 um 1,7 Millionen auf neuen Rekordwert von über 46 Millionen

Der Münchner Flughafen verzeichnet erneut ein Rekordjahr: Mit einem kräftigen Anstieg von knapp 1,7 Millionen auf rund 46,3 Millionen Fluggäste erzielte Bayerns Luftverkehrsdrehkreuz 2018 abermals einen neuen Passagierrekord. Dies entspricht einem Wachstum von rund vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl der Starts und Landungen erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 2,2 Prozent auf mehr als 413.000 Flugbewegungen. Dabei profitierte der Flughafen von seinem attraktiven, weltweiten Streckennetz. Das Passagieraufkommen auf den Langstreckenflügen legte gegenüber dem Vorjahr gleich um sieben Prozent zu. Im Europaverkehr stieg die Anzahl der Reisenden um rund fünf Prozent. Der innerdeutsche Verkehr ist dagegen um ein Prozent zurückgegangen.

Die Passagiernachfrage in München wächst nach wie vor dynamisch. Bereits zum neunten Mal in Folge verzeichnete der Münchner Flughafen eine Steigerung im Jahresergebnis. Damit hat sich das jährliche Fluggastaufkommen an Bayerns Tor zur Welt seit der Jahrtausendwende bereits mehr als verdoppelt. Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl der Starts und Landungen um rund 100.000 Flugbewegungen angestiegen. Ein Indiz für die stetig steigende Attraktivität des Airports und der Destination München ist auch die abermals verbesserte Sitzplatzauslastung: Mit nunmehr 77,5 Prozent wurde der bisher höchste Wert in der Geschichte des Airports erzielt.

Der Münchner Flughafen bleibt für Bayerns Wirtschaft ein wichtiger Umschlagplatz für Waren und Güter. Mit über 368.000 Tonnen wurden 2018 zwar 2,8 Prozent weniger Fracht und Post als im Vorjahr befördert. Dennoch erzielte der Münchner Airport damit das bisher zweitbeste Ergebnis beim Cargoaufkommen.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH, Dr. Michael Kerkloh, zeigte sich mit dem abgelaufenen Betriebsjahr mehr als zufrieden: „Unter dem Strich ist dies ein hervorragendes Verkehrsergebnis. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen mit der Insolvenz diverser Airlines und überdurchschnittlich vielen Flugausfällen haben wir 2018 ein sehr ordentliches Plus beim Passagieraufkommen und den Flugbewegungen erzielt. Dank der Stationierung neuer Langstreckenflugzeuge vom Typ Airbus A380 und A350 sowie der Aufnahme neuer, attraktiver Interkontinentalverbindungen sehe ich für den Münchner Flughafen trotz zunehmender Kapazitätsengpässe gute Perspektiven.“

Das Jahresergebnis des Münchner Flughafens im Überblick: