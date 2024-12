Garmisch-Classic öffnet mit ersten Skiliften und reduzierten Ticketpreisen

Nach der Zugspitze öffnet nun das Skigebiet Garmisch-Classic die ersten Pisten in der Wintersaison 2024/2025. Am Eröffnungstag, Freitag, den 13. Dezember können voraussichtlich die Hausbergbahn mit dem Kreuzwankl-Ski-Express, der Zauberteppich im Kinderland, die beiden Rimmlermoos-Lifte und der Trögllift sowie der Kandahar-Express in Betrieb gehen. Der obere Abschnitt der Olympia-Abfahrt wird bis zur Kandahar-Express-Talstation öffnen.

Zum Saisonstart öffnet außerdem die Restaurants Drehmöser 9 und das Garmischer Haus sowie die T-Bar zur Verpflegung der Skigäste im Gebiet. Weitere Gastronomien gehen dann parallel zu den dazugehörigen Pisten in Betrieb.

Aktuell reduzierte Tarife bis weitere Anlagen öffnen

Solange keine weiteren Anlagen und Pisten geöffnet werden, bietet die Bayerische Zugspitzbahn Sondertarife im Garmisch-Classic an: Die reduzierte Tageskarte für Erwachsene kostet 36,00 Euro, die reduzierte Halbtageskarte (bis 13.00 Uhr oder ab 12.00 Uhr) kostet 30,50 Euro.

Die reguläre Tageskarte kostet 64,00 Euro (in der Hauptsaison Weihnachts- und Faschingsferien 66,00 Euro), die Vormittagskarte (bis 13.00 Uhr) 51,00 Euro. Alle weiteren Tarife finden Gäste unter zugspitze.de/tarife.

Spätestens zum Start der Weihnachtsferien am Freitag, den 20. Dezember sollen die Kreuzeckbahn, Alpspitzbahn und Hochalmbahn in Betrieb gehen. Je nach Schnee- und Wetterlage werden sukzessive weitere Anlagen und Pisten sowie die Talabfahren geöffnet.