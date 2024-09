Gefährliche Körperverletzung bei Fußballspiel – Fröttmaning

m Dienstag, 17.09.2024, fand das Champions League Spiel zwischen dem FC Bayern München und Dinamo Zagreb in der Allianz Arena statt.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam es in den Blöcken 110 und 111 zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Die Fans der Gastmannschaft hatten Karten in der Südkurve. Als diese bei den beiden Gegentoren jubelten, wurde eine Gruppe von Bayernfans auf diese aufmerksam.

Ca. 20 Bayernfans wechselten daraufhin in den benachbarten Block und durchkämmten diesen in zwei größeren Gruppen. Vermeintliche Zagrebfans wurden angesprochen und mit eindeutigen Gesten zum Verlassen des Blocks aufgefordert. Bei Weigerung wurden sie in Richtung Blockausgang geschubst. In zwei Fällen wurden Geschädigte mit Fäusten gegen den Kopf geschlagen und in einem anderen Fall wurde eine zu Boden gerissene Person vermutlich mit dem Fuß getreten.

Die Polizei wurde über die nachträgliche Videoauswertung auf die Taten aufmerksam. Die Geschädigten haben sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet.

Das Kommissariat 23 (Gewaltdelikte) hat die Ermittlungen hierzu übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.