Gemeinwohlbericht: SWM Wasserkraft mit Verbesserungen erfolgreich rebilanziert

Die SWM Wasserkraft hat ihre erste Gemeinwohl-Zertifizierung erfolgreich bestätigt. Bei der Rezertifizierung konnte der Bereich mit 471 Punkten sogar eine noch höhere Punktezahl als bei der Premiere 2022 (damals 430 Punkte) erreichen.

Die SWM Wasserkraftwerke erzeugen jährlich im Mittel 357 Millionen Kilowattstunden Ökostrom. Neben großen, mehrfach modernisierten Kraftwerken wie den Isarwerken, Leitzach- und Uppenbornwerken gehören auch kleinere Anlagen wie das Maxwerk und das Praterkraftwerk im Stadtzentrum zum Kraftwerkspark.

Der Gemeinwohlbericht beschreibt für fünf Berührungsgruppen – Lieferant*innen, Eigentümer und Finanzpartner, die Mitarbeiter*innen, die Kund*innen und das gesellschaftliche Umfeld –, wie gemeinwohlorientiert die SWM Wasserkraft handelt. Hinter dem Gemeinwohlgedanken stecken Werte wie Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz sowie Mitentscheidung. Unternehmerischer Erfolg wird nicht nur am finanziellen Ergebnis, sondern auch an seinem Beitrag zum Gemeinwohl gemessen.

Mehr Punkte in verschiedenen Bereichen

Verbesserungen gab es bei der Rebilanzierung vor allem in den Bereichen ökologische Auswirkungen durch Nutzung und Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen, Kund*innen-Mitwirkung und Produkttransparenz sowie Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte und Dienstleistungen.

Die höhere Bewertung wurde insbesondere durch die im Audit besichtigte Baustelle zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an der Wehranlage Großhesselohe sowie die stets kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln – und die darauffolgende Anpassung der Lösungen – begründet. Bei der aktuellen Modernisierungsmaßnahme am 116 Jahre alten Großhesseloher Wehr wird unter anderem eine optimal auffindbare und durchwanderbare Fischaufstiegshilfe installiert. Derzeit wird die Maßnahme um die Sanierung des gegenüberliegenden, im Besitz der Landeshauptstadt München befindlichen festen Wehrs erweitert und bis zum Frühjahr 2025 abgeschlossen.

Neben der Ökostromerzeugung und der Stabilisierung des Stromnetzes leistet die SWM Wasserkraft einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Flora und Fauna: Die Flächen der Wasserkraft werden ökologisch bewirtschaftet. Entlang der Kanäle und Speicherbecken rund um die Kraftwerksanlagen haben sich Fauna-Flora-Habitat-Gebiete, Landschaftsschutzgebiete oder sogar Natura-2000-Gebiete entwickelt. Eine Vielzahl an Projekten zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an den Wehren unterstreicht das Engagement, notwendige Eingriffe ins Ökosystem so gering wie möglich zu halten. Beispielsweise wird in Mühlau derzeit die ökologische Durchgängigkeit der Leitzach hergestellt.

Christoph Rapp, Leiter des SWM Bereichs Wasserkraft: „Im Bereich Wasserkraft der SWM sind meine Kolleginnen und Kollegen permanent bemüht, die bestmögliche Lösung für die Gemeinschaft und die ökologisch verträgliche Stromerzeugung zu entwickeln und umzusetzen. Im Rahmen der Bilanzierung nach den Kriterien der Gemeinwohlbilanz haben wir uns noch stärker mit unserem täglichen Handeln und seinen Folgen auseinandergesetzt. Die Anerkennung unseres Engagements ist ein Motivationsschub für die herausfordernden Projekte der nächsten Jahre, in denen wir die Weichen für die ökologisch verträgliche Wasserkraftnutzung der kommenden 50 Jahre stellen werden.“

Die SWM Wasserkraft investiert in den kommenden Jahren mehr als 100 Millionen Euro in die Sanierung und Optimierung ihrer Infrastrukturanlagen. Modernisierungen dienen der Energieeinsparung, andere Maßnahmen schaffen für die Mitarbeiter*innen bessere Arbeitsbedingungen oder verringern den ökologischen Fußabdruck der SWM Wasserkraft.

Bei den SWM ist neben dem Bereich Wasserkraft auch der Bereich Bäder gemeinwohl-auditiert.

Ausführliche Infos und um die Wasserkraft

www.swm.de/wasserkraft

www.swm.de/gemeinwohl-wasserkraft