Gesund und fit in der H2O Kindertherme in Bad Waltersdorf

Einmal mehr zeigte sich in letzter Zeit: Nichts ist so wichtig wie die Gesundheit. Um das auch dem Nachwuchs zu vermitteln, muss ein bisschen Action schon sein. Die diesjährigen Gesundheitsangebote der H 2 O-Kindertherme Bad Waltersdorf kommen da gerade recht.

Eine gesunde Portion Spaß für die Kids

Oh, wie sie toben und spielen, die jungen Meerjungfrauen und Wassermänner. Für viele Kinder und Jugendliche gibt’s nichts Schöneres als den regelmäßigen Thermenbesuch. Da werden neue Freundschaften geschlossen, rasante Rutschpartien unternommen und Erinnerungen fürs Leben gesammelt. Verschiedene Angebote machen die Kids außerdem spielerisch mit dem Element Wasser vertraut. Kurzum: Die stolzen 30.000 m2 der H 2 O Kindertherme in Bad Waltersdorf bedeuten viel Platz für eine lange Liste an Attraktionen. Und die strahlenden Kinderaugen am Ende des Tages beweisen Geschäftsführer Christian Rotter und seiner Crew wieder und wieder, dass sie in ihrem Job alles richtig machen. Doch nicht nur auf den Spaß kommt es an – zu mehreren Terminen im Jahr dreht sich das Angebot vor allem um die Gesundheit der Sprösslinge. Auch heuer gehört die Therme zu Ferienzeiten deshalb vorrangig den Jugendlichen. Um sich zu bewegen, gesund zu essen und vor allem, um mit Gleichgesinnten jede Menge Spaß zu haben!

Gesund & actionreich durch die Thermenferien